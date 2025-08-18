Inter-SM e Novo Hamburgo garantem o acesso ao Gauchão 2026 e vão decidir o título da Série A2 2025

O Inter-SM venceu o Veranópolis por 1 a 0 no Presidente Vargas, pelo jogo de volta das semifinais da Divisão de Acesso, garantindo uma vaga no Gauchão 2026 e na final do Gauchão Série A2 2025.

No Estádio Cristo Rei, Aimoré e Novo Hamburgo empataram em 0 a 0, no Clássico do Vale. Com a soma dos placares, o Anilado assegurou um lugar na primeira divisão e na grande final.

Agora, Inter-SM e Novo Hamburgo decidirão o título do Gauchão Série A2.

O primeiro jogo será no domingo (24), às 15h, no Estádio do Vale,

O duelo de volta será no domingo (31), às 15h, no Estádio Presidente Vargas.