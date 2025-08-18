Desafio Pedal Portela Reúne Ciclistas em Percurso pelo Interior do Município

Tenente Portela sediou neste domingo, 17, o Desafio Pedal Portela Mountain Bike, um evento que promoveu o cicloturismo e a integração. O evento, realizado pela Associação Pedal Portela com apoio local, reuniu cerca de 200 ciclistas.

Atletas profissionais, amadores e entusiastas do esporte se aventuraram em um percurso desafiador pelo interior do município, que teve sua largada na Comunidade Nossa Senhora da Saúde. O trajeto fez parte da 4ª Etapa do Circuito Tchê, atraindo participantes de diversas cidades da região.

Mais do que a competição, o evento se destacou pela confraternização e lazer, permitindo aos participantes desfrutar das belezas naturais enquanto fortaleciam a cultura do ciclismo em Tenente Portela.