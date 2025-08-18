Segunda, 18 de Agosto de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rústica 70 Anos em Tenente Portela: Esporte e Solidariedade Marcam o Aniversário do Município

O evento contou com percursos de 100m, 400m, 2 km e 5 km, atraindo competidores de diversas idades

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ ASCOM Prefeitura de Tenente Portela
18/08/2025 às 16h04
Rústica 70 Anos em Tenente Portela: Esporte e Solidariedade Marcam o Aniversário do Município
Foto: Assessoria de Comunicação

Tenente Portela foi palco, no último sábado, de um evento que uniu esporte, integração e solidariedade.

A Rústica 70 Anos, que celebrou o aniversário do município, reuniu mais de 400 participantes na Praça do Imigrante, incluindo atletas, amadores e estudantes, além de alunos da APAE.

O evento contou com percursos de 100m, 400m, 2 km e 5 km, atraindo competidores de diversas idades. Além das provas, o dia foi marcado por atividades de lazer para as famílias e uma mateada. O troféu de maior equipe foi entregue a um grupo da cidade de Três Passos.

Mais de 160 inscritos participaram da corrida, gerando uma arrecadação de mais de R$ 7 mil, valor que foi totalmente doado à APPATA, reforçando o caráter beneficente da iniciativa. A Rústica 70 Anos consolidou-se como um sucesso de público, abrindo caminho para futuras edições no calendário esportivo da cidade. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotos: Divulgação FGF
Gauchão A2 Há 31 minutos

Inter-SM e Novo Hamburgo garantem o acesso ao Gauchão 2026 e vão decidir o título da Série A2 2025

Os novos integrantes da elite do futebol gaúcho foram definidos na tarde deste domingo (17)

 Foto: Divulgação ASCOM Tenente Portela
Desafio Pedal Há 2 horas

Desafio Pedal Portela Reúne Ciclistas em Percurso pelo Interior do Município

O trajeto fez parte da 4ª Etapa do Circuito Tchê, atraindo participantes de diversas cidades da região.
Esportes Há 22 horas

Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa

Nesta segunda, Calderano joga 1ª rodada contra compatriota Vitor Ishiy

 © Arte/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF

Jogo será realizado neste domingo às 13h45 em São Paulo
Esportes Há 2 dias

Brasil chega a 6 ouros em Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico

País soma ao todo 15 pódios, com mais quatro pratas e cinco bronzes

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
21° Sensação
2.22 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
20° 11°
Quinta
22° 10°
Sexta
27° 15°
Sábado
17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 3 minutos

CI sabatina nesta terça indicados para agências reguladoras
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova vagas para pessoas com deficiência perto de entrada de escolas e hospitais
Justiça Há 3 minutos

Moraes mantém condenação de mulher que pichou estátua no 8 de janeiro
Gauchão A2 Há 29 minutos

Inter-SM e Novo Hamburgo garantem o acesso ao Gauchão 2026 e vão decidir o título da Série A2 2025
Câmara Há 34 minutos

Motta recebe presidente do Equador e defende colaboração no combate ao crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,61%
Euro
R$ 6,34 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 669,026,82 -1,01%
Ibovespa
137,321,64 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias