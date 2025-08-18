Rústica 70 Anos em Tenente Portela: Esporte e Solidariedade Marcam o Aniversário do Município

Tenente Portela foi palco, no último sábado, de um evento que uniu esporte, integração e solidariedade.

A Rústica 70 Anos, que celebrou o aniversário do município, reuniu mais de 400 participantes na Praça do Imigrante, incluindo atletas, amadores e estudantes, além de alunos da APAE.

O evento contou com percursos de 100m, 400m, 2 km e 5 km, atraindo competidores de diversas idades. Além das provas, o dia foi marcado por atividades de lazer para as famílias e uma mateada. O troféu de maior equipe foi entregue a um grupo da cidade de Três Passos.

Mais de 160 inscritos participaram da corrida, gerando uma arrecadação de mais de R$ 7 mil, valor que foi totalmente doado à APPATA, reforçando o caráter beneficente da iniciativa. A Rústica 70 Anos consolidou-se como um sucesso de público, abrindo caminho para futuras edições no calendário esportivo da cidade.