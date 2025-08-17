Domingo, 17 de Agosto de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF

Jogo será realizado neste domingo às 13h45 em São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/08/2025 às 07h33
TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF
© Arte/Agência Brasil

Neste domingo (17), as equipes se enfrentam novamente na série melhor de cinco que vale o título de campeã do campeonato.

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (17), às 13h45, o terceiro e decisivo embate entre Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela Liga de Basquete Feminino (LBF) . As equipes se enfrentam novamente em busca do troféu do campeonato, no Ginásio Sesi Leopoldina, em São Paulo.

O Sesi Araraquara saiu vitorioso no segundo confronto da série melhor de cinco, com apenas um ponto de vantagem: 64 a 63, na prorrogação. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será campeã da 15ª edição da LBF.

Ambos os times tiveram uma trajetória de sucesso na temporada. Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe maranhense garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José, de São Paulo.

A TV Brasil , emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Sobre a competição

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa funciona com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs . Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site ou por aplicativo no smartphone . O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 13 horas

Brasil chega a 6 ouros em Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico

País soma ao todo 15 pódios, com mais quatro pratas e cinco bronzes

 Jogo foi disputado na tarde deste sábado (16/8), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela (Foto: Caroline Motta | Grêmio)
Rodada 3 Há 18 horas

Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã perdem em casa para o Grêmio

Equipe portelense, em duas partidas, ainda não pontuou

 © Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Internacional e Flamengo fazem o clássico deste domingo

 Duelo acontece na Arena União, em Frederico Westphalen, a partir das 15h30 (Foto: Reprodução | Rádio Luz e Alegria)
Jogos de ida Há 1 dia

Semifinais da Copa das Regiões começam neste sábado

São Cristóvão e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga na final da competição
Esportes Há 1 dia

TV Brasil transmite hoje jogos decisivos do Brasileirão Feminino

Emissora valoriza o esporte feminino

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 24°
22° Sensação
0.51 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Segunda
24° 12°
Terça
25° 16°
Quarta
21° 13°
Quinta
23° 10°
Sexta
21° 16°
Últimas notícias
Política Há 1 hora

Em vídeo a Trump, Lula planta uva e diz semear comida e não ódio
Justiça Há 1 hora

Entenda como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF
Geral Há 2 horas

Concurso 2.902 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões

Direitos Humanos Há 2 horas

GO: grileiros ameaçam pesquisadores do Incra em área com quilombolas
Educação Há 3 horas

Estudo mostra que violência no Rio impacta aprendizagem de estudantes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 %
Euro
R$ 0,00 %
Peso Argentino
R$ 0,00 %
Bitcoin
R$ 0,00 %
Ibovespa
0,00 pts %
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias