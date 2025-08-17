Domingo, 17 de Agosto de 2025
Brasil chega a 6 ouros em Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico

País soma ao todo 15 pódios, com mais quatro pratas e cinco bronzes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/08/2025 às 00h02

Um dia após subir seis vezes ao pódio, o Brasil assegurou mais nove medalhas – três delas de ouro - no segundo dia da etapa da Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico, em Santiago (Chile), que serve de preparação para o Mundial da modalidade no Cairo (Egito), de 11 a 18 de outubro. O primeiro a vencer neste sábado (16) foi o pernambucano José Arimateia (categoria até 97 quilos) que levantou 211 kg na última tentativa. A prata e o bronze ficaram com os chilenos Frank Filio e Nicolas Carrillo, respectivamente. A competição em Santiago termina neste domingo (17).

Na categoria até 107 kg, quem brilhou foi o mineiro Jean Pereira (até 107 kg), que conquistou o ouro ao erguer 213 kg logo na primeira tentativa. Também teve prata na disputa masculina, com o carioca Gustavo Amaral levantando 241 kg na segunda tentativa

Na competição feminina da categoria acima dos 86 kg, teve dose dupla verde e amarela, com ouro da baiana Edilândia Araújo (categoria acima dos 86 kg) que ergueu 136 kg e bronze da potiguar Alane Dantas, com 117 kg levantados. A halterofilista Maka Kvinchia, da Geórgia, levou a prata.

As brasileiras emplacaram outras dobradinhas: na categoria até 61 kg, a paraense Naira Gomes levou a prata e Laira Silva o bronze. A vencedora foi a chilena Camila Campos. Já na disputa dos 86 kg, a brasiliense Gabrielle Diniz conquistou a prata ao levantar 115 kg e a baiana Valéria Alves dos Santos o bronze, com 100 kg erguidos. O ouro ficou com anfitriã Marion Guajardo (125 kg).

A delegação brasileira (nove mulheres e sete homens) estreou com pé direito na Copa do Mundo na sexta-feira (16), com direito a três ouros – um deles com recorde das Américas – uma prata e dois bronzes. Na categoria até 49 kg, Marco Túlio - estreante em competições pela seleção adulta – estabeleceu novo recorde continental ao levantar 169 kg, superando a marca anterior (165 kg) do chileno Enmanuel Gonzalez Rodriguez, obtida em junho em Pequim (China). A prata ficou ficou com o amazonense Lucas Santos (148 kg) e o bronze com o venezuelano José Monteiro Ortiz.

Na disputa feminina dos 45 kg, outra estreante da seleção, a paulista Brenda Pepe, assegurou o ouro após levantar 95 kg, superando a venezuelana Dilmary Perez (85 kg) que ficou com a prata, e a Amália Gonzalez, medalha de bronze. Depois foi a vez da mineira Cristiane Alves Reis subir garantir o topo do pódio na categoria até 55kg. Ela levantou 109 kg na terceira tentativa, 52kg a mais que a cubana Daniuvis Labrada, que ficou com a prata.

Também na sexta (16), o Brasil conquistou uma prata com a piauiense Cleusa Angélica (na categoria até 41 kg) e dois bronzes: um com o paulista Bruno Carra (categoria até 65kg) e outro com o potiguar Júnior França (59 kg).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jogo foi disputado na tarde deste sábado (16/8), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela (Foto: Caroline Motta | Grêmio)
Rodada 3 Há 12 horas

Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã perdem em casa para o Grêmio

Equipe portelense, em duas partidas, ainda não pontuou

 © Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Esportes Há 18 horas

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Internacional e Flamengo fazem o clássico deste domingo

 Duelo acontece na Arena União, em Frederico Westphalen, a partir das 15h30 (Foto: Reprodução | Rádio Luz e Alegria)
Jogos de ida Há 19 horas

Semifinais da Copa das Regiões começam neste sábado

São Cristóvão e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga na final da competição
Esportes Há 19 horas

TV Brasil transmite hoje jogos decisivos do Brasileirão Feminino

Emissora valoriza o esporte feminino

 Gurias do Yucumã perderam para o Internacional na estreia da competição (Foto: Lara Vantzen | SCI)
Rodada 3 Há 20 horas

Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã e Grêmio se enfrentam em Tenente Portela

Partida inicia às 15 horas no distrito de São Pedro

