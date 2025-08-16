Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã perdem em casa para o Grêmio

Jogo foi disputado na tarde deste sábado (16/8), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela (Foto: Caroline Motta | Grêmio)

O desafio era gigantesco, afinal, o Grêmio é um dos principais candidatos ao título do Gauchão Feminino 2025. Vale destacar, no entanto, a garra e a vontade das comandadas do técnico Anderson Morgado na estreia em casa.

A partida disputada na tarde deste sábado (16/8), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela, terminou com vitória gremista pelo placar de 6 a 0. O duelo era válido pela rodada 3 da primeira fase da competição.

Com o resultado, as mosqueteiras assumiram a liderança isolada da chave única, com sete pontos. A equipe portelense, em duas partidas, ainda não pontuou e segue na lanterna.

As Gurias do Yucumã voltam a campo no domingo (24/8), quando enfrentarão o Juventude em Caxias do Sul. A rodada 4 começará no sábado (23/8), com o clássico Grenal no CT Hélio Dourado em Porto Alegre.

