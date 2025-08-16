Sábado, 16 de Agosto de 2025
Semifinais da Copa das Regiões começam neste sábado

São Cristóvão e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga na final da competição

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
16/08/2025 às 12h18
16/08/2025 às 12h18
Duelo acontece na Arena União, em Frederico Westphalen, a partir das 15h30 (Foto: Reprodução | Rádio Luz e Alegria)

São Cristóvão de Frederico Westphalen e Flamengo de Crissiumal iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa das Regiões 2025. O duelo acontece na Arena União, em Frederico Westphalen, a partir das 15h30 deste sábado (16/8).

A outra semifinal envolve Rio-grandense de São José do Inhacorá e CMD Avante de Boa Vista do Buricá. O jogo de ida ocorre no domingo (17/8), em São José do Inhacorá.

 

