Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã e Grêmio se enfrentam em Tenente Portela

Buscando reabilitação na primeira fase do Gauchão Feminino 2025, as Gurias do Yucumã recebem o Grêmio na tarde deste sábado (16/8), no distrito de São Pedro em Tenente Portela. A partida inicia às 15 horas. O outro jogo da rodada reúne Brasil de Farroupilha e Juventude.
A equipe portelense ainda não pontuou e ocupa a lanterna da chave única. Já o tricolor, se vencer, chega aos sete pontos e assume a liderança isolada.
A competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) conta com a participação de cinco clubes, que formam um único grupo. Na fase inicial, os times enfrentam-se em turno e returno, classificando-se os quatro melhores para as semifinais.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.