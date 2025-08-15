Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CBF divulga datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

Partidas serão disputadas entre os dias 16 e 18 setembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 19h15

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (15), as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, que serão disputadas em um jogo único. As partidas envolvendo as 16 equipes restantes serão realizadas entre os dias 16 e 18 setembro.

A disputa por uma vaga nas quartas da competição nacional terá início com duas partidas no dia 16 de setembro: Sport contra Realidade Jovem (a partir das 15h, horário de Brasília) e Bahia versus Atlético-MG (às 18h).

Outros quatro confrontos estão programados para o dia 17 de setembro: Corinthians e Juventude (às 15h), Bragantino contra Atlético-PI (às 17h), São Paulo versus Flamengo (às 18h) e o encontro entre Palmeiras e América-MG (às 19h).

As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina chegam ao fim no dia 18 de setembro com dois jogos: Ferroviária e Vitória (às 16h) e Internacional contra Fluminense (às 18h).

Além disso, a CBF anunciou que as quartas de final serão jogadas no dia 24 de setembro, as semifinais em 5 de novembro e a decisão em 19 de novembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Guilherme Augusto Ferreira
Esportes Há 15 horas

Piloto Celso Neto volta ao Circuito dos Cristais, em MG

O brasileiro volta dos EUA para participar do evento em Curvelo, neste final de semana, com participação na TCR South America e Stock Car
Esportes Há 1 dia

Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas

Seleção feminina perdeu para EUA pelo placar de 77 a 37
Esportes Há 1 dia

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado

São mais de 9 mil esportistas registrados no programa

 Fotos: Divulgação ASCOM Prefeitura de Tenente Portela
Rústica 70 anos Há 1 dia

Rústica dos 70 anos de Tenente Portela deve reunir 400 corredores neste sábado

O evento terá ainda caráter solidário: o valor arrecadado com as inscrições será destinado à APPATA
Esportes Há 1 dia

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

Seleção feminina compete às 19h30 desta quinta-feira na Colômbia

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
11° Sensação
1.88 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 4 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Justiça Há 4 horas

STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Internacional Há 7 horas

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Internacional Há 7 horas

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo
Justiça Há 7 horas

Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,317,47 +0,11%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias