Sexta, 15 de Agosto de 2025
6°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Zanin reservou oito sessões para a análise do caso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 13h29
STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista
© Lula Marques/Agência Brasil

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, t odos réus por tentativa de Golpe de Estado .

O julgamento foi marcado para começar às 9h. Zanin reservou oito sessões para a análise do caso, seis delas extraordinárias, ou seja, realizadas em horários fora do previsto para a Primeira Turma.

Além do 2 de setembro, com uma sessão pela manhã e outra a tarde, a demais sessões estão previstas para ocorrer nos dias 3, 9, 10 e 12 de setembro , conforme cronograma divulgado pela secretaria da Primeira Turma.

A ação penal 2668 é a mais avançada relacionada à trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e tem como alvo o núcleo 1 da trama , também chamado núcleo “crucial”, grupo formado pelo que seriam as principais cabeças do complô.

Além do relator, ministro Alexandre de Moraes, vão participar do julgamento os outros quatro ministros que compões a Primeira Turma - Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

C omo de costume nas análises de mérito e presenciais, o julgamento deve ser inteiramente transmitido pela TV e Rádio Justiça, bem como pelo canal do Supremo na plataforma YouTube.

Relembre

A ação penal 2668 é a mais avançada relacionada à trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e tem como alvo o núcleo 1 da trama, também chamado núcleo “crucial”, grupo formado pelo que seriam as principais cabeças do complô.

Pela denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, elaborada com base nas investigações da Polícia Federal (PF), Bolsonaro foi o líder de uma trama golpista que tinha como objetivo mantê-lo no poder mesmo com derrota na tentativa de reeleição, em 2022.

Segundo a narrativa da acusação, o plano golpista começou a ser colocado em prática em meados de 2021, quando Bolsonaro orientou o alto escalão de seu governo a atacar o sistema eletrônico de votação, de modo a desacreditar o processo eleitoral e criar o clima social propício a uma ruptura democrática.

Ainda segundo o PGR, a tentativa de golpe culminou com o 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro que não aceitavam o resultado das eleições invadiram e depredaram amplamente as sedes dos Três Poderes, em Brasíli a.

Entre as provas apresentadas estão, por exemplo, minutas de um decreto golpista encontradas em endereços dos investigados, bem como rascunhos de planos como “Luneta”, “Copa 2022” e “Punhal Verde Amarelo”.

O PGR enfatizou que tais planos chegaram a prever, inclusive, o sequestro e assassinato de autoridades ainda em 2022, entre as quais o ministro do STF Alexandre de Moraes, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice eleito, Geraldo Alckmin.

Todos os oito réus do núcleo 1 foram acusados de cinco crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas podem superar os 30 anos de prisão.

O julgamento final da ação penal contra Bolsonaro foi marcado pouco depois de todas as defesas terem entregado ao Supremo suas alegações finais no caso. O prazo final para isso se encerrou na última quarta (13).

Defesas

Com a exceção da defesa de Bolsonaro, que chamou a narrativa da PGR de “absurda” e “golpe imaginado” , as demais defesas optaram em geral por não contestar a existência de uma trama golpista em si, mas concentraram esforços em desvincular seus clientes de um eventual complô, mesmo que fique provada a existência deste.

Todos os advogados pediram a absolvição de todas as acusações.

* matéria atualizada às 13h20 para acréscimo de informações .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli

Deputada federal está presa na Itália
Justiça Há 3 horas

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

O influenciador Hytalo Santos e seu marido Israel Nata Vicente foram presos nesta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na região metropoli...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-diretor terá que pagar quase R$ 550 mil por uso político da PRF

Silvinei tinha sido absolvido em primeira instância
Justiça Há 15 horas

8/1: Moraes manda prender condenado que tirou tornozeleira eletrônica

Diego Ventura é acusado de liderar acampamento golpista

 © Gustavo Moreno/STF
Justiça Há 18 horas

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Ministros divergiram sobre relatoria de processo

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.77 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sábado
24°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 12°
Terça
23° 15°
Quarta
22° 14°
Últimas notícias
Rio Grande o Sul Há 21 minutos

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA
Tecnologia Há 24 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial
Turismo Há 38 minutos

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação
Apreensão Há 38 minutos

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga
Política Há 53 minutos

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,20%
Euro
R$ 6,32 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,450,56 -0,19%
Ibovespa
135,804,52 pts -0.4%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias