Celpe-Bras 2025/2: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira

Taxa de inscrição deverá ser paga até 20 de agosto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 13h13

O prazo para os interessados em comprovar a fluência na língua portuguesa se inscreverem na segunda edição de 2025 do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) termina nesta sexta-feira (15).

As provas do governo federal que avaliam a proficiência em português ocorrem semestralmente, com apoio do Ministério da Educação (MEC) e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O certificado de proficiência em língua portuguesa é voltado a estrangeiros e brasileiros que não têm o idioma como língua materna.

Inscrição

A participação no exame é voluntária. Para fazer a inscrição, basta o interessado acessar o Sistema Celpe-Bras 2025/2 .

No momento da inscrição, o participante deve indicar o país e o posto aplicador credenciado em que pretende realizar as provas, além do número de seu passaporte ou documento de identificação válido no país de inscrição, bem como a data de nascimento. Também é preciso fornecer endereço de e-mail e número de telefone válidos.

Os participantes que quiserem o tratamento pelo nome social ou que precisarem de atendimento especializado, no dia do exame, devem fazer a solicitação no momento da inscrição.

Neste último caso, é necessário enviar documentação comprobatória que justifique a necessidade do atendimento. O prazo para o requerimento vai até o dia 20 de agosto.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição deverá ser paga, entre os dias 4 e 20 de agosto. O valor da taxa será estabelecido pelo posto aplicador, considerando o valor do custo da aplicação do exame no país.

Nos postos aplicadores no Brasil, a sugestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o valor de R$ 259.

No exterior, o edital com as regras do exame sugere o valor equivalente a US$ 120 para as instituições privadas e/ou vinculadas ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil. Os postos aplicadores possuem autonomia para estipular o valor da taxa de inscrição, considerando o valor do custo da aplicação do Exame no país.

Provas

O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Neste ano, a avaliação está agendada de 21 a 24 de outubro, em postos aplicadores credenciados no Brasil e no exterior.

De acordo com o edital, as duas partes do exame – escrita e oral –serão aplicadas pelo Inep entre os dias 21 e 24 de agosto, em postos aplicadores no Brasil e no exterior.

A parte escrita da prova deve ser realizada em até três horas e é composta por quatro tarefas de produção textual que abrangem mais de um componente ou habilidade de uso da língua portuguesa.

Já a parte oral consiste em uma interação presencial, face a face, entre o participante, o avaliador-interlocutor e o avaliador-observador, com duração de 20 minutos.

A proficiência é avaliada a partir do desempenho do participante nas duas etapas.

Datas

Confira o cronograma do exame:

  • inscrições: 4 a 15 de agosto;
  • pagamento da taxa de inscrição: 4 a 20 de agosto;
  • homologação do posto aplicador: 6 a 24 de agosto;
  • solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social: 4 a 20 de agosto;
  • resultados das solicitações: 21 de agosto;
  • período de recursos sobre as solicitações: 22 a 28 de agosto;
  • resultados dos recursos: 1º de setembro;
  • aplicação das provas: 21 a 24 de outubro;
  • resultados: 17 de dezembro.

Celpe-Bras

O exame para o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros é o procedimento brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira.

O Celpe-Bras é aceito em universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação e, também, por empresas brasileiras. O exame ainda é admitido em processos de validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.

O prazo de validade do exame e o nível de fluência na língua portuguesa exigido para determinada função são determinados pelas instituições que o exigem.

