Estado realiza sensibilização com diretores da Rede Estadual sobre o Ensino Médio em Tempo Integral

Com o objetivo de apresentar o funcionamento e os benefícios do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), a Secretaria da Educação (Seduc) realizou, nesta quinta-feira (14/8), na Universidade Feevale, um encontro de sensibilização que reuniu cerca de 290 diretores de escolas da Rede Estadual com potencial para adotar o modelo a partir de 2026. Conduzida por lideranças da Seduc, a programação contou com a participação da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e da secretária-adjunta, Stefanie Eskereski, que dialogaram com os gestores e esclareceram dúvidas sobre a proposta.

As escolas participantes foram identificadas por meio de análise técnica da capacidade de atendimento. A partir desse levantamento, os gestores foram convidados a conhecer de perto o funcionamento do EMTI, seus benefícios e as transformações que o modelo traz para a comunidade escolar. Durante a programação, os diretores participaram de rodas de conversas com informações sobre organização curricular, papel central do projeto de vida do estudante, metodologias de êxito do tempo integral, protagonismo estudantil e resultados obtidos por escolas já adeptas do formato.

O encontro marcou uma nova etapa no plano de expansão do EMTI pela Rede Estadual. O objetivo é alcançar 50% das escolas de Ensino Médio com jornada estendida até 2026 — atualmente, a rede conta com 303 unidades neste formato. O modelo oferece jornada de 35 ou 45 horas semanais e combina formação acadêmica de excelência com desenvolvimento pessoal e profissional, por meio de práticas inovadoras como eletivas, clubes juvenis, mentoria, estudo orientado, acolhimento diário e, agora, cursos técnicos.

Benefícios comprovados

Ao destacar o impacto positivo da modalidade, a secretária da Educação ressaltou os ganhos para os estudantes e para a sociedade. “Pesquisas mostram que um jovem que conclui o Ensino Médio em Tempo Integral tem 17% mais chance de ingressar na universidade e, no caso das meninas, 8% mais possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Além disso, o salário médio é maior, gerando o que chamamos de ganho social: para cada R$ 1 investido, o retorno é seis vezes maior em benefício para toda a sociedade. É uma mudança de hábito e de cultura que, quando se consolida, se revela o melhor caminho para a formação e a vida profissional”, destacou Raquel.

Dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers 2023) reforçam que estudantes em tempo integral da Rede Estadual tiveram desempenho médio 30 pontos acima dos demais. O formato também contribui para reduzir a evasão, ampliar as chances de ingresso no Ensino Superior e aumentar a empregabilidade.

A secretária-adjunta da Educação reforçou o impacto da proposta. “A educação integral amplia o tempo de convívio, garante mais segurança e permite desenvolver plenamente as competências dos estudantes. É um modelo que faz sentido e tem impacto especial nas comunidades mais vulneráveis”, ressaltou Stefanie.

A experiência de quem vive o EMTI

A diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Senador Salgado Filho, Karen Soares, enfatizou o papel do protagonismo juvenil. “Nós estamos focados na excelência acadêmica e no protagonismo juvenil. As lideranças de turma, os presidentes de clube e os jovens protagonistas — grupo responsável pelo acolhimento no início do ano, tanto para os colegas quanto para os professores — mostram que existem muitas formas de receber bem e de fazer parte da escola”, destacou.

Para a estudante Isadora Silva da Rosa, da Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina, em Viamão (28ª CRE), a experiência é transformadora. “O evento está sendo muito importante porque estamos conhecendo a realidade de outras escolas. Os diretores contam suas experiências e, como estudantes, podemos relatar a nossa visão. É maravilhoso porque estão nos escutando. O Tempo Integral fez uma diferença enorme nos meus estudos e ajudou a colocar o Rio Grande do Sul entre os melhores no Enem. Graças ao EMTI, consegui explorar meu potencial e decidir a faculdade que quero cursar”, disse.

A chefe da Divisão de Educação em Tempo Integral da Seduc, Isabela Vieira, explicou o objetivo do encontro e o processo de adesão. “Este é um momento de sensibilização para que as escolas entendam como funciona o modelo pedagógico e de gestão do tempo integral e esclareçam dúvidas sobre a implementação. Além disso, a partir do ano que vem teremos mudanças importantes, como a oferta de cursos técnicos em todas as escolas de tempo integral. Estamos com inscrições abertas até 21 de agosto para a manifestação de interesse, mas a adesão só se confirma após a consulta à comunidade escolar, em etapa posterior. Apenas as escolas em que houver aprovação da comunidade seguirão no processo, com a lista final sendo divulgada em 24 de setembro para implementação em 2026”, esclareceu.

Para manifestar interesse na adesão ao modelo, o processo é simples: basta acessar o Portal da Educação , clicar no banner da expansão ou buscar pelo Seduc Forms – Manifestação de Interesse na Adesão ao Ensino Médio em Tempo Integral, preencher e enviar o formulário. Qualquer escola que ofereça Ensino Médio regular pode participar do processo.

Planejamento estratégico das CREs para o segundo semestre

Paralelamente à sensibilização do EMTI, os coordenadores regionais de educação participaram de uma oficina conduzida pelo Centro de Práticas e Resultados Educacionais (Cenpre). O objetivo foi construir, de forma colaborativa, o planejamento de ações até o fim do ano, alinhado às prioridades definidas anteriormente.

A coordenadora do Núcleo de Governança da Educação, Gabriela da Costa, destacou a importância do alinhamento estratégico. “Este é um momento de alinhamento. A partir das prioridades definidas ontem no seminário, os coordenadores regionais estão elaborando seus planejamentos para o segundo semestre, com foco em ações que cheguem até as escolas. Nossas diretrizes incluem a execução dos estudos de aprendizagem contínua, a mobilização para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a expansão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o uso dos cadernos e formações do programa Aprende Mais”, declarou.

