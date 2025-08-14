Quinta, 14 de Agosto de 2025
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela deve reunir 400 corredores neste sábado

O evento terá ainda caráter solidário: o valor arrecadado com as inscrições será destinado à APPATA

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: ASCOM Prefeitura Tenente Portela
14/08/2025 às 17h57 Atualizada em 14/08/2025 às 18h03
Fotos: Divulgação ASCOM Prefeitura de Tenente Portela

A programação alusiva aos 70 anos de Tenente Portela terá, neste sábado (16), um dos seus momentos mais aguardados: a Rústica dos 70 anos, que deve reunir cerca de 400 corredores. A concentração, largada e chegada serão na Praça do Imigrante, com atividades voltadas para todas as idades e opções de integração para a comunidade.

Das 13h às 14h20, será feita a entrega dos números aos participantes inscritos. Às 14h30 inicia a Rústica Kids, modalidade não competitiva para crianças de até 5 anos, com percurso de 100 metros. Em seguida, será a vez das crianças de 6 a 14 anos, que percorrerão 400 metros. A programação também inclui a categoria para pessoas com deficiência (PCDs), com a participação especial de alunos da APAE.

Na Rústica Livre, os competidores poderão escolher entre dois percursos — 2 km e 5 km — pelo perímetro urbano da cidade. Todos os inscritos receberão medalha e camiseta de participação. Os cinco primeiros colocados de cada percurso, nas categorias masculino e feminino, receberão troféus, assim como a maior equipe inscrita.

A tarde será de esporte e integração, com atividades para toda a família. Estão previstas mateada com erva-mate Rei Verde, brinquedos infláveis para crianças e a Tenda da Saúde, oferecendo medição de pressão arterial, vacinação contra gripe e HPV, orientações sobre aleitamento materno, exercícios físicos e informações sobre sintomas da menopausa. A Secretaria Municipal de Saúde também disponibilizará ambulância durante o evento.

A Rústica conta com o apoio de empresas e entidades parceiras, como Sicoob, Ervateira Rei Verde, academias Fitness Experience, Clube House Gym, Academia Pit Bull Ferraço, Studio Ortofit e Zaca Treinamento Físico Funcional. Também apoiam a realização a Associação de Bombeiros Voluntários, Brigada Militar e Associação Pedal Portela.

O evento terá ainda caráter solidário: o valor arrecadado com as inscrições será destinado à APPATA, entidade que atua na proteção e cuidado de animais.

