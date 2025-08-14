Quinta, 14 de Agosto de 2025
Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

Seleção feminina compete às 19h30 desta quinta-feira na Colômbia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/08/2025 às 17h50

A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas está a apenas uma vitória de conquistar o título da Copa América. Pela primeira vez, a amarelinha disputará o título com os Estados Unidos. A partida às 19h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (14), no no ginásio Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá (Colômbia), terá transmissão ao vivo online (on streaming ) no canal da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF, na sigla em inglês). Por terem avançado à final, ambas as equipes garantiram presença no Mundial da modalidade em 2026, em Ottawa (Canadá).

As brasileiras buscam o segundo titulo continental - o primeiro foi obtido em 2013, quando nem EUA nem Canadá competiam. Nos últimos anos, canadenses e norte-americanas monopolizaram as finais (2005, 2015, 2019 e 2022). O torneio feminino não foi realizado em 2009.

[Post Instagram]

Invicta na competição, a amarelinha se classificou à decisão na noite de quarta (13), ao derrotar a Argentina por 50 a 39, na semifinal. Antes, a campanha brasileira na Copa América somou vitórias na fase de grupos - Canadá (70 a 62), (67 a 29) e El Salvador (91 a 4) – e nas quartas de final, sobre o Peru (95 a 28). Além do título de 2013, a seleção feminina conquistou o bronze em 2017 e 2022 - em ambas as vezes com vitória sobre a Argentina.

A equipe norte-americana também chega à final com 100% de aproveitamento. Os EUA avançaram à decisão após passeio na semifinal contra o Canadá (75 a 45). As demais vitórias foram na primeira fase (grupos) - Argentina (72 a 32), México (82 a 13) e Peru (90 a 16) – e nas quartas contra El Salvador (92 a 13).

A partir desta sexta (15) tem início a competição masculina da Copa América, que se estenderá até a próxima quarta (20). A seleção brasileira masculina está no grupo B, ao lado de Estados Unidos, México e Colômbia. Na chave A estão Canadá, Argentina, Porto Rico e Venezuela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
