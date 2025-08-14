Prazo para envio de documentos da avaliação das promoções do magistério é prorrogado até 22 de agosto



Etapas e novos prazos





Envio de documentos na plataforma: até 22 de agosto de 2025

até 22 de agosto de 2025 Período de avaliação pelas equipes: 25 de agosto a 12 de setembro de 2025

25 de agosto a 12 de setembro de 2025 Divulgação dos resultados: 15 de setembro de 2025

15 de setembro de 2025 Ciência do resultado e prazo para recursos: 15 a 22 de setembro de 2025

15 a 22 de setembro de 2025 Julgamento dos recursos: 23 de setembro a 10 de outubro de 2025

23 de setembro a 10 de outubro de 2025 Resultado final dos recursos:13 de outubro de 2025

Quem pode participar



Podem participar os professores e especialistas de educação ocupantes de cargo efetivo na Rede Estadual, exceto aqueles que ingressaram no decorrer de 2024, conforme o artigo 24 do decreto. Os documentos válidos devem ter sido emitidos até 31 de dezembro de 2024.



Entretanto, no processo deste ano, títulos obtidos entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2023 serão aceitos em caráter excepcional devido à suspensão das avaliações nos últimos anos, desde que atendam às exigências descritas no anexo I do Decreto 48.743/2011.



Como enviar os documentos



Na plataforma Escola RS , os servidores devem atualizar seus dados e anexar os documentos comprobatórios em formato PDF. O tamanho máximo é de 4 MB por arquivo, e os comprovantes podem ser incluídos com frente e verso, quando necessário. Arquivos ilegíveis ou com baixa resolução poderão ser desconsiderados. Serão aceitos documentos referentes à formação, criatividade no exercício da função e participação em comissões ou grupos de trabalho, entre outros.