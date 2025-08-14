Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eduardo Leite entrega 46 novos ônibus escolares para municípios gaúchos

Em uma cerimônia realizada em frente ao Palácio Piratini, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), oficializou a distribuiç...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/08/2025 às 16h05
Eduardo Leite entrega 46 novos ônibus escolares para municípios gaúchos
"É decisivo o transporte escolar, especialmente em comunidades rurais mais afastadas", disse o governador -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Em uma cerimônia realizada em frente ao Palácio Piratini, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), oficializou a distribuição de 46 novos ônibus escolares para municípios gaúchos. O evento ocorreu na tarde desta quarta-feira (14/8), com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Os veículos adquiridos serão utilizados para fins de transporte de estudantes da Rede Estadual que moram em comunidades da zona rural de todas as regiões do Estado, em cidades de diferentes portes. Ao todo, 46 municípios gaúchos receberão pelo menos um ônibus cada um, com cessão de uso até 2035. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A aquisição foi viabilizada por intermédio de emendas parlamentares, totalizando R$ 19,9 milhões. Além disso, o Estado entrou com uma contrapartida de aproximadamente R$ 730 mil. Os recursos garantem veículos zero quilômetro, padronizados com a cor amarela adaptados às necessidades do transporte escolar em estradas vicinais e de difícil acesso.

Ao todo, 46 municípios gaúchos receberão pelo menos um ônibus cada um, com cessão de uso até 2035, para transportar estudantes -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Ao todo, 46 municípios gaúchos receberão pelo menos um ônibus cada um, com cessão de uso até 2035, para transportar estudantes -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador destacou a união de forças pela qualificação da educação. “A educação envolve muitas coisas, como o professor na sala de aula, os uniformes, a merenda, a escola e o acesso das crianças, para o qual é decisivo o transporte escolar, especialmente em comunidades rurais mais afastadas. A nossa bancada federal gaúcha aportou recursos no orçamento através das suas emendas e o Estado faz a gestão dos recursos e a aquisição dos veículos que estamos entregando agora para os prefeitos, porque a operação é na prefeitura. Isso significa que são muitas mãos envolvidas, sem distinção de bandeira partidária ou ideologia. Estamos todos aqui trabalhando pela educação dos gaúchos”, disse.

A secretária Raquel Teixeira enfatizou a prioridade dada à segurança dos estudantes. "Cada ônibus representa um trajeto mais digno e protegido para crianças e jovens que dependem desse serviço diariamente. Essa entrega também é o resultado de uma gestão que olha para a escola como um todo: do currículo à infraestrutura, do professor ao trajeto do aluno”, destacou.

Todos os 46 Termos de Cessão de Uso foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-RS) entre julho e agosto, concluindo o processo legal para que os ônibus possam operar. Os veículos serão integrados às frotas municipais ainda neste mês.

Texto: Ascom/Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 6 horas

Prazo para envio de documentos da avaliação das promoções do magistério é prorrogado até 22 de agosto

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), prorrogou os prazos do processo de Avaliação Anual de Desempenho (AAD) 2024, etapa...

 Foto: Divulgação Ascom
14° salário Há 9 horas

Governo do RS pagará 14° salário para professores de escolas que atingirem metas do Ideb

Programa inclui ainda pagamento de benefícios para escolas que diminuírem índices de evasão escolar e de premiações para alunos por desempenho em provas.

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Há 1 dia

PND tem mais de 1,1 milhão de inscritos em sua primeira edição

Prova Nacional Docente será realizada em 26 de outubro

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Há 1 dia

MEC planeja que COP 30 tenha dia dedicado à educação ambiental

Ministério tem negociado com a secretaria-executiva do país no evento
Educação Há 1 dia

Estudantes brasileiros participam da olímpiada de astronomia

Competição se estende até 21 de agosto em Mumbai, na Índia

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
10° Sensação
2.84 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Jornal Província Há 22 minutos

Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Esportes Há 2 horas

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
Justiça Há 2 horas

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 0,00%
Euro
R$ 6,30 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,269,07 +0,77%
Ibovespa
136,355,78 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias