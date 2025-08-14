Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pró-Esporte RS registra janela histórica e bate recorde de projetos inscritos em 2025

O esporte gaúcho tem mais uma vitória para celebrar. Administrado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o Pró-Es...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/08/2025 às 11h17
Pró-Esporte RS registra janela histórica e bate recorde de projetos inscritos em 2025
Neste ano, governo destinou R$ 200 mil para a Taça das Favelas, competição que envolve mais de 10 mil pessoas -Foto: Divulgação SEL

O esporte gaúcho tem mais uma vitória para celebrar. Administrado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o Pró-Esporte RS registra recorde de projetos inscritos, alcançando marcas históricas desde a criação do programa da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). A última janela semestral, finalizada em agosto, contou com 845 iniciativas inscritas, tornando-se a janela com mais inscrições. Somado ao primeiro lote de 2025, que teve 531 candidatos, este é o ano com o maior número de projetos na história, com 1.376 cadastros.

Antes, a maior janela semestral havia sido registrada no segundo lote de 2023, com 610 inscritos. O recorde de inscrições no ano também pertencia a 2023, com 950 projetos cadastrados. O resultado confirma o investimento e a atenção do governo do Estado às mais variadas modalidades e finalidades presentes no programa, do esporte escolar ao alto rendimento e olímpico.

O secretário do Esporte e Lazer, JulianoFranczak, o Gaúcho da Geral, comemora a adesão da comunidade esportiva do Rio Grande do Sul. "O desenvolvimento do esporte gaúcho é uma das prioridades do nosso trabalho na Secretaria do Esporte e Lazer. Programas como Pró-Esporte apoiam entidades e atletas. Este trabalho é fundamental para o futuro do nosso esporte. O recorde de inscritos no programa mostra a confiança da comunidade esportiva no nosso time e aumenta a nossa responsabilidade para seguir fazendo a diferença”, exalta o titular da pasta.

Mais investimento e modalidades contempladas

Dividido em dez linhas de financiamento para diferentes áreas e públicos, o Pró-Esporte é gerido pelo Departamento de Fomento (Defom) da SEL e busca incentivar projetos esportivos que trazem benefícios a toda a população. Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte recebeu mais investimento anual, indo de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões, e executou, pela primeira vez em sua história, 100% do valor destinado.

O programa passou por um processo de democratização, saindo de 14 para mais de 60 modalidades esportivas atendidas. Os projetos inscritos aumentaram de 132 para mais de 2,4 mil e os contemplados foram ampliados de 83 para mais de 700, fortalecendo, assim, a capilaridade e o impacto social da iniciativa.


A marca atingida demonstra o interesse das instituições e o sucesso do programa, como avalia o diretor doDefom, Augusto Schlee. “Esse número histórico de inscrições confirma o papel estratégico do Pró-Esporte como política pública de fomento ao esporte em suas múltiplas dimensões. É um reflexo do trabalho coletivo entre gestores, entidades, atletas e do esforço permanente da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul em tornar o acesso ao programa cada vez mais democrático, transparente e eficiente”.

O Pró-Esporte RS funciona com financiamento indireto, pelo patrocínio de empresas que compensam o valor com o ICMS a recolher. O proponente pode ser pessoa física e jurídica (com ou sem fins lucrativos) ou prefeitura. Todos os projetos inscritos passam pela Câmara Técnica do Pró-Esporte RS, que é um colegiado responsável pelo julgamento do mérito dos projetos esportivos guiados por seu regimento interno.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado

São mais de 9 mil esportistas registrados no programa

 Fotos: Divulgação ASCOM Prefeitura de Tenente Portela
Rústica 70 anos Há 5 horas

Rústica dos 70 anos de Tenente Portela deve reunir 400 corredores neste sábado

O evento terá ainda caráter solidário: o valor arrecadado com as inscrições será destinado à APPATA
Esportes Há 5 horas

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

Seleção feminina compete às 19h30 desta quinta-feira na Colômbia

 Andresr de Getty Images Signature
Esportes Há 7 horas

Jogo de aposta no Brasil muda de patamar em 2025 e exige atenção ao Fisco

Novas regras para apostas e jogos no Brasil aumentam segurança, ampliam arrecadação e exigem atenção redobrada do apostador para cumprir obrigações...

 Dragsterbrasil.com
Esportes Há 10 horas

Campeonato Brasileiro de Arrancada é neste final de semana no Rio Grande do Sul

Com 22 categorias na programação, evento deve reunir cerca de 200 pilotos de vários estados brasileiros e também do exterior, na pista do Velopark

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
10° Sensação
2.84 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Jornal Província Há 22 minutos

Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Esportes Há 2 horas

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
Justiça Há 2 horas

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 0,00%
Euro
R$ 6,30 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,269,07 +0,77%
Ibovespa
136,355,78 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias