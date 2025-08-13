Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais

O Brasil surpreendeu grandes potências ao faturar a medalha de ouro na disputa masculina e feminina de punhobol nos Jogos Mundiais, em Chendgu (China). Comum na região sul do Brasil, o punhobol (fistball em inglês) é uma variação do vôlei, disputado em quadra de grama (50m x 20m). Atual campeã mundial, a seleção feminina faturou a inédita medalha de ouro no evento com vitória de virada sobre a Suíça, por 3 sets a 2. Já o time masculino foi bicampeão ao derrotar a Alemanha por 3 sets a 0. O primeiro ouro foi obtido na edição de 2009 dos Jogos Mundiais, em Taiwan.

Diferentemente do vôlei, as jogadas do punhobol são feitas com o punho e com o antebraço, e a bola pode quicar uma vez no chão. Inventado pelo alemão Karl Schelenz em 1912, o esporte se espalhou pelo mundo e já é praticado em 65 países de cinco continentes.

A final feminina foi a mais acirrada. A seleção saiu perdendo para a Suíça por dois 2 sets a 0, mas retomou o domínio da partida e virou o placar de forma emocionante: salvou dois matchpoints e selou a vitória por 3 sets a 2.

“Sonhamos com este momento há tanto tempo”, disse Cecília Jaques, capitã da seleção. “Esta vitória prova que, com trabalho duro e fé, podemos alcançar qualquer coisa. Lutamos por cada ponto”.

Os Jogos Mundiais são uma competição multiespoertiva, com mais de quatro mil atletas em 34 modalidades, muitas ainda não incluídas no programa olímpico. Cinco delas, no entanto, estrearão nos Jogos de Los Angeles 2028: beisebol/softball, críquete, flag football, lacrosse e squash. O evento teve início na última quinta (7) e vai até o próximo domingo (17).

A delegação brasileira conta com 52 atletas em 10 modalidades (individuais e coletivas): ginástica, levantamento de peso básico, karatê, jiu-jitsu, esportes de dança, wushu, orientação, kickboxing, punhobol e handebol de praia.

[Post Instagram]

Classificação final do punhobol

Disputa feminina:

1. Brasil, 2. Suíça, 3. Alemanha, 4. Áustria, 5. Chile, 6. Nova Zelândia, 7. Argentina, 8. EUA

Disputa masculina

1. Brasil, 2. Alemanha, 3. Áustria, 4. Suíça, 5. Itália, 6. Chile, 7. Argentina, 8. Nova Zelândia

Modalidades dos Jogos Mundiais

Esportes aéreos

Tiro com arco

Beisebol-Softbol

Bilhar

Boules

Canoagem

Cheerleading

Esportes de dança

Punhobol

Flag Football

Floorball

Frisbee

Ginástica

Handebol de praia

Ju-Jitsu

Karatê

Kickboxing

Corfebol

Lacrosse

Salvamento aquático

Muay thai

Orientação

Esportes aquáticos motorizados (powerboating)

Levantamento de peso básico

Raquetebol

Esportes sobre rodas

Sambo

Escalada esportiva

Squash

Triatlo

Cabo de guerra

Esportes subaquáticos

Esqui aquático & Wakeboarding

Wushu