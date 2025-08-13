Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais

Competição multiesportiva na China reúne mais de 4 mil atletas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/08/2025 às 17h10

O Brasil surpreendeu grandes potências ao faturar a medalha de ouro na disputa masculina e feminina de punhobol nos Jogos Mundiais, em Chendgu (China). Comum na região sul do Brasil, o punhobol (fistball em inglês) é uma variação do vôlei, disputado em quadra de grama (50m x 20m). Atual campeã mundial, a seleção feminina faturou a inédita medalha de ouro no evento com vitória de virada sobre a Suíça, por 3 sets a 2. Já o time masculino foi bicampeão ao derrotar a Alemanha por 3 sets a 0. O primeiro ouro foi obtido na edição de 2009 dos Jogos Mundiais, em Taiwan.

Diferentemente do vôlei, as jogadas do punhobol são feitas com o punho e com o antebraço, e a bola pode quicar uma vez no chão. Inventado pelo alemão Karl Schelenz em 1912, o esporte se espalhou pelo mundo e já é praticado em 65 países de cinco continentes.

A final feminina foi a mais acirrada. A seleção saiu perdendo para a Suíça por dois 2 sets a 0, mas retomou o domínio da partida e virou o placar de forma emocionante: salvou dois matchpoints e selou a vitória por 3 sets a 2.

“Sonhamos com este momento há tanto tempo”, disse Cecília Jaques, capitã da seleção. “Esta vitória prova que, com trabalho duro e fé, podemos alcançar qualquer coisa. Lutamos por cada ponto”.

Os Jogos Mundiais são uma competição multiespoertiva, com mais de quatro mil atletas em 34 modalidades, muitas ainda não incluídas no programa olímpico. Cinco delas, no entanto, estrearão nos Jogos de Los Angeles 2028: beisebol/softball, críquete, flag football, lacrosse e squash. O evento teve início na última quinta (7) e vai até o próximo domingo (17).

A delegação brasileira conta com 52 atletas em 10 modalidades (individuais e coletivas): ginástica, levantamento de peso básico, karatê, jiu-jitsu, esportes de dança, wushu, orientação, kickboxing, punhobol e handebol de praia.

[Post Instagram]

Classificação final do punhobol

Disputa feminina:
1. Brasil, 2. Suíça, 3. Alemanha, 4. Áustria, 5. Chile, 6. Nova Zelândia, 7. Argentina, 8. EUA

Disputa masculina
1. Brasil, 2. Alemanha, 3. Áustria, 4. Suíça, 5. Itália, 6. Chile, 7. Argentina, 8. Nova Zelândia

Modalidades dos Jogos Mundiais

Esportes aéreos

Tiro com arco

Beisebol-Softbol

Bilhar

Boules

Canoagem

Cheerleading

Esportes de dança

Punhobol

Flag Football

Floorball

Frisbee

Ginástica

Handebol de praia

Ju-Jitsu

Karatê

Kickboxing

Corfebol

Lacrosse

Salvamento aquático

Muay thai

Orientação

Esportes aquáticos motorizados (powerboating)

Levantamento de peso básico

Raquetebol

Esportes sobre rodas

Sambo

Escalada esportiva

Squash

Triatlo

Cabo de guerra

Esportes subaquáticos

Esqui aquático & Wakeboarding

Wushu

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 dia

Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open

Torneio WTA 250 será disputado entre 6 e 14 de setembro na capital

 © Divulgação/CBBC
Esportes Há 2 dias

Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR

Competição garante duas vagas diretas para Mundial de 2026, no Canadá

 Fotos: Divulgação ASCOM
Rústica Há 2 dias

Inscrições para a Rústica dos 70 anos de Tenente Portela são prorrogadas.

A prova acontecerá no dia 16 de agosto e contará com percursos para todas as idades
Esportes Há 3 dias

Academia de Futebol do Palmeiras foi atacada na madrugada de domingo

Bombas e rojões foram arremessados contra centro de treinamento

 Foto: Lara Vantzen/Internacional
Gurias do Yucumã Há 3 dias

Gurias do Yucumã sofrem goleada e enfrentam descaso em Porto Alegre

Com o revés, as Gurias do Yucumã seguem sem pontuar e terão pela frente o Grêmio, no próximo sábado (16), às 15h, em casa.

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.5 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Justiça Há 4 horas

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
Justiça Há 6 horas

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,00%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,622,99 -1,05%
Ibovespa
136,687,31 pts -0.89%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias