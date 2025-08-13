Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

“Soberania é intocável”, diz Lula ao anunciar ajuda a exportadores

Presidente defendeu procura de novos mercados diante de tarifaço

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/08/2025 às 16h40
“Soberania é intocável”, diz Lula ao anunciar ajuda a exportadores
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a interferência estrangeira em assuntos domésticos, nesta quarta-feira (13), em Brasília. Ao assinar medidas de apoio aos exportadores impactados pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos , o presidente afirmou que a soberania brasileira é intocável.

“A única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer”, disse Lula. “A gente vai tentar fazer o que estiver ao nosso alcance para minimizar o problema que foi causado conosco”, completou.

Durante o evento , o presidente disse ainda que vai continuar a tentar negociar com os norte-americanos. “A gente vai continuar teimando em negociação. Porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos”.

Novos mercados

Em sua fala, ele destacou ainda a abertura do Brasil a novos mercados. “A verdade é que não é possível imaginar que o governo vai substituir os nossos parceiros comerciais. Vamos ter que procurar outros parceiros. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa”, ao comentar de uma ligação feita ao presidente da China, Xi Jinping.

“Nós vamos continuar vendendo as coisas do Brasil. Se os Estados Unidos não querem comprar, vamos procurar outro país”, afirmou. Segundo Lula, já foi negociado com o governo indiano de, em janeiro, reunir cerca de 500 empresários brasileiros no país asiático, sobretudo no que diz respeito ao mercado de fármacos.

“Em vez de ficar chorando aqui o que nós perdemos, vamos procurar ganhar em outro lugar. O mundo é grande e está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem, que a gente não que brigar com ninguém, que a gente faça concessões. Mas a gente não merecia isso. E o que é grave é que não foi só conosco. Foi com muitos”, concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30

Segundo o presidente, evento será “a COP da verdade”

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 7 horas

Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária

Ministro do Trabalho prevê conclusão até novembro

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 10 horas

Comissão do Senado aprova Wadih Damous para presidência da ANS

Nome ainda tem que passar pela aprovação do plenário da Casa

 © Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Política Há 12 horas

CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet

Lei avança após repercussão sobre adultização infantil nas redes

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30

Dívida é de mais de US$ 1,3 trilhão por causa das mudanças climáticas

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.5 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Justiça Há 4 horas

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
Justiça Há 6 horas

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,00%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,622,99 -1,05%
Ibovespa
136,687,31 pts -0.89%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias