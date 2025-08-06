Quarta, 06 de Agosto de 2025
Colégio de Líderes decide realizar sessão do Plenário nesta noite

Reunido na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, o Colégio de Líderes decidiu realizar sessão presencial do Plenário ainda nes...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/08/2025 às 21h21

Reunido na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, o Colégio de Líderes decidiu realizar sessão presencial do Plenário ainda nesta noite. A reunião foi presidida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O Plenário está ocupado desde ontem por deputados da oposição, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vinte e cinco parlamentares, inclusive da oposição, participaram da reunião do Colégio de Líderes.

De acordo com o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), houve consenso entre os líderes de que era preciso retomar o espaço da cadeira do presidente da Câmara. “Não dá para achar isso normal, de querer parar a atividade parlamentar à força. Foi uma chantagem. É preciso reestabelecer o trabalho legislativo”, disse.

O deputado Alencar Santana (PT-SP), vice-líder do governo, afirmou que a decisão do Colégio de Líderes foi uma resposta de grandeza e respeito à Câmara. “Não dá para ter qualquer tipo de ameaça ao Parlamento”, disse.

Conforme nota da Secretaria-Geral da Mesa, quaisquer condutas que tenham por finalidade impedir ou obstaculizar as atividades legislativas sujeitarão os parlamentares ao disposto no art. 15, inciso XXX, do Reginento Interno da Câmara dos Deputados.

Esse inciso prevê a apresentação, pela Mesa Diretora, de representação dirigida ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pedindo a suspensão cautelar de mandato de deputado pelo período de seis meses por quebra de decoro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 1 hora

Especialistas defendem regulamentação da publicidade sobre sustentabilidade ambiental

Em debate na Câmara, foram feitas denúncias de propagandas exageradas e falsas sobre responsabilidade ambiental de empresas
Câmara Há 2 horas

Ministro da Saúde defende medida provisória que aumenta acesso da população a médicos especialistas

Programa Agora Tem Especialistas tem como foco o tratamento de câncer

 Kayo Mahalhaes/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Sessão do Plenário da Câmara será realizada a partir das 20h30

Durante reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários ficou decidido que a sessão do Plenário ocorrerá ...

 Billy Boss/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Constituição e Justiça quer ouvir Zambelli antes de votar parecer sobre a perda de mandato

Relator inclui o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira na lista de testemunhas a serem convidadas a depor

 Billy Boss/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Constituição e Justiça quer ouvir Zambelli e testemunhas antes de votar parecer sobre a perda de mandato

Relator inclui o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira na lista de testemunhas a serem convidadas a depor

