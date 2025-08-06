Quarta, 06 de Agosto de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Especialistas defendem regulamentação da publicidade sobre sustentabilidade ambiental

Em debate na Câmara, foram feitas denúncias de propagandas exageradas e falsas sobre responsabilidade ambiental de empresas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/08/2025 às 21h21

Participantes de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados defenderam nesta quarta-feira (6) a regulamentação da publicidade ambiental para evitar o chamado “greenwashing”, que seria uma publicidade exagerada ou falsa sobre a sustentabilidade de empresas.

Segundo Julia Dias, do Programa de Consumo Responsável e Sustentável, pesquisas mostram que 85% das alegações ambientais feitas por empresas no Brasil são consideradas “mentiras verdes”.

Julia disse que já foi proposto ao Ministério da Justiça um decreto para regulamentar o tema. Ela elogiou o Projeto de Lei 1008/25 , em discussão na Câmara, que busca a exigência de uma certificação para atestar a sustentabilidade ambiental das empresas, mas, para ela, só a certificação pode não ser suficiente, porque empresas certificadas cometem crimes ambientais.

Suely Araújo, do Observatório do Clima, lembrou que a empresa responsável pela barragem que desmoronou em Brumadinho (MG), em 2019, tinha certificação. Para ela, é urgente a regulamentação porque a pressão sobre as empresas só vai aumentar com o recrudescimento das mudanças climáticas.

Publicidade enganosa
Nicole Sanchotene, do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), disse que metade de 2.798 anúncios sobre transição energética divulgados nas redes sociais tinham publicidade verde enganosa. "Além de alegações exageradas, vagas ou distorcidas, nós identificamos algumas estratégias sofisticadas para confundir os consumidores. Entre elas, destaca-se a proliferação de selos, prêmios e certificados de sustentabilidade, muitos deles emitidos por entidades com interesses comerciais e cuja credibilidade é difícil ou praticamente impossível de verificar.”

Para o deputado Chico Alencar (Psol-RJ), ficou claro que o assunto é urgente. “Praticamente todas as grandes corporações praticam a maquiagem verde. Elas publicizam e gastam muitos recursos para dizer que são ambientalmente responsáveis. Isso tem dois lados. De um, a propaganda enganosa, informações exageradas, imprecisas, vagas ou totalmente falsas. De outro, revela que esta questão ambiental e ecológica já adquiriu um grau no senso comum que se torna uma exigência”, disse o parlamentar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 1 hora

Colégio de Líderes decide realizar sessão do Plenário nesta noite

Reunido na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, o Colégio de Líderes decidiu realizar sessão presencial do Plenário ainda nes...
Câmara Há 2 horas

Ministro da Saúde defende medida provisória que aumenta acesso da população a médicos especialistas

Programa Agora Tem Especialistas tem como foco o tratamento de câncer

 Kayo Mahalhaes/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Sessão do Plenário da Câmara será realizada a partir das 20h30

Durante reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários ficou decidido que a sessão do Plenário ocorrerá ...

 Billy Boss/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Constituição e Justiça quer ouvir Zambelli antes de votar parecer sobre a perda de mandato

Relator inclui o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira na lista de testemunhas a serem convidadas a depor

 Billy Boss/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Constituição e Justiça quer ouvir Zambelli e testemunhas antes de votar parecer sobre a perda de mandato

Relator inclui o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira na lista de testemunhas a serem convidadas a depor

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
0.51 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.16mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Quinta
17° 12°
Sexta
12°
Sábado
Domingo
15°
Segunda
17°
Últimas notícias
Economia Há 1 hora

Pix deve permanecer sob gestão pública, diz Galípolo
Geral Há 1 hora

PMs acusados de executar morador responderão por homicídio qualificado
Câmara Há 1 hora

Colégio de Líderes decide realizar sessão do Plenário nesta noite
Câmara Há 1 hora

Especialistas defendem regulamentação da publicidade sobre sustentabilidade ambiental
Tecnologia Há 2 horas

Plataforma busca facilitar importação no e-commerce

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O PRESIDENTE
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,02%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 665,917,38 -0,08%
Ibovespa
134,537,63 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2897 (05/08/25)
01
06
24
27
28
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6792 (05/08/25)
16
42
43
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3461 (05/08/25)
02
03
04
05
06
08
09
10
11
13
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2805 (04/08/25)
01
03
04
12
13
14
15
27
33
40
43
47
52
58
60
68
77
81
91
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2842 (04/08/25)
05
11
32
34
36
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias