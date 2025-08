Concurso público para professores da rede estadual tem inscrições prorrogadas

O prazo de inscrições do concurso público para professores da rede estadual foi prorrogado até quinta-feira (7/8). Com organização da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), o certame oferece mais de seis mil vagas no processo seletivo que terá aplicação de provas em 28 de setembro. A oportunidade contempla todas as regiões do Rio Grande do Sul, com reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), indígenas, negros e pessoas trans.

O concurso público prevê a atuação na educação básica nas áreas de: Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa, Educação Física, Língua Espanhola, Artes, Sociologia, Filosofia, Química, Física, História, Geografia, Ensino Religioso, Biologia, Educação Profissional e Técnica, Educação Indígena e Educação Especial.

O objetivo do concurso público é reforçar o quadro de docentes para garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Etapas do concurso:

O concurso será composto por uma avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha.

A prova será dividida em dois blocos: temas gerais, comuns a todos os candidatos (Conhecimentos Pedagógicos, Língua Portuguesa e Legislação da Educação); e conteúdos específicos, conforme a área e habilitação escolhida.

A aplicação das provas ocorrerá nos municípios-sede das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs): Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.

Os candidatos que atingirem a nota de corte terão as redações corrigidas. Em seguida, será realizada a prova de títulos, que servirá como critério de pontuação adicional. Professores que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang passarão por testes específicos.

Após a análise e o julgamento de todos os recursos, o resultado final será homologado pela SEDUC e publicado no Diário Oficial do Estado e no site da banca organizadora. O cronograma completo, a distribuição das vagas e a bibliografia sugerida estão no edital.

