Motta determina cancelamento da sessão e marca reunião de líderes para esta quarta-feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou o cancelamento da sessão do Plenário desta terça-feira (5), após a oposição ocupar a mesa do Plenário Ulysses Guimarães em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Motta agendou para esta quarta-feira (6) uma reunião de líderes para tratar da pauta da semana. Segundo ele, o Parlamento deve ser a ponte para o entendimento.

“Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no Plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento”, disse o presidente, por meio de suas redes sociais.