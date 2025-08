Vice-líder do governo afirma que a prioridade neste semestre é defender a soberania nacional

Vice-líder do governo no Congresso, o deputado Bohn Gass (PT-RS) afirmou que a prioridade do Legislativo, neste segundo semestre, deve ser a defesa da soberania nacional.

Ele criticou o uso da elevação das tarifas de importação imposta pelos Estados Unidos — o chamado tarifaço do governo Donald Trump — como forma de pressionar a votação do Projeto de Lei 2858/22 , que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. “Quem pede anistia hoje é contra o povo”, disse o parlamentar ao se posicionar contra a votação do projeto.

Em entrevista ao Painel Eletrônico , da Rádio Câmara, nesta segunda-feira (4), o parlamentar afirmou que a defesa do país exige enfrentar pressões externas e internas. Isso porque, segundo Bohn Gass, é preciso defender o Brasil até mesmo de brasileiros que apoiam o tarifaço, que pode prejudicar a economia nacional.

Por outro lado, Bohn Gass defendeu a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), do Orçamento de 2026 (LOA), da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública ( PEC 18/25 ) e propostas voltadas à justiça tributária, como o Projeto de Lei 1087/25 , que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.