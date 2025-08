Concurso para professores da Rede Estadual tem inscrições prorrogadas até quinta (7)

O prazo de inscrições do concurso público para professores da R ede E stadual foi prorrogado até quinta-feira (7/8).

Com organização da Secretaria da Educação (Seduc), o governo do Estado oferece mais de 6 mil vagas no processo seletivo que terá aplicação de provas em 28 de setembro. A oportunidade contempla todas as regiões do Rio Grande do Sul, com reserva de vagas para pessoas com deficiência ( PcD ), indígenas, negros e pessoas trans.