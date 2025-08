Seminário debate cenário ambiental nos estados brasileiros

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (5), um seminário para discutir o cenário ambiental nos estados brasileiros a partir da perspectiva dos parlamentos estaduais.

O debate foi proposto pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP) e está marcado para as 10 horas, no plenário 2.

De acordo com o deputado, o objetivo é que cada convidado traga um relato de como está a questão ambiental em seu estado, os desafios locais e ideias de integrar ações estaduais com os órgãos ambientais federais.

"Em um cenário marcado por desafios ambientais crescentes, a articulação entre as diferentes esferas do Legislativo é fundamental para garantir a implementação efetiva de políticas públicas voltadas à proteção dos biomas, à adaptação às mudanças climáticas e à promoção do desenvolvimento sustentável", diz.

Nilto Tatto explica que esse encontro permitirá a troca de experiências, o alinhamento de estratégias e a construção de soluções conjuntas, respeitando as especificidades regionais e potencializando o impacto das ações ambientais em âmbito local e nacional.

""Diante da urgência do tema e da necessidade de respostas integradas, tal aproximação fortalece o diálogo federativo, amplia a capacidade de mobilização social e favorece o monitoramento das políticas ambientais", afirma.