Comissão debate ações para enfrentar impactos da queda de ponte que ligava o Maranhão ao Tocantins

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (5), audiência pública sobre ações efetivas para solucionar os problemas causados pela queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava o Maranhão ao Tocantins.

O debate atende a pedido do deputado Aluisio Mendes (Republicanos–MA) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 9.

Segundo o parlamentar, o objetivo é discutir alternativas para enfrentar a crise econômica e social provocada pela queda da ponte, ocorrida em dezembro de 2024. Aluisio Mendes acrescenta que é preciso acompanhar as obras de reconstrução da estrutura e buscar formas de reparação para as famílias das vítimas do desastre.

Relembre

No dia 22 de dezembro de 2024, o vão central da Ponte Juscelino Kubistchek de Oliveira cedeu, derrubando 10 veículos – entre caminhões, carros e motos – e vitimando 17 pessoas.

Localizada na BR-226, a ponte ligava os municípios de Estreito (MA) e de Aguiarnópolis (TO). Com a queda da ponte, não há travessia de veículos na região. Para transitar entre os dois estados, os motoristas precisam usar rotas alternativas.