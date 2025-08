Comissão debate regulação da inteligência artificial na área da saúde

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (5), a regulação da inteligência artificial (IA) na área da saúde. O debate será realizado às 16h30, no plenário 7, e será interativo.

O debate foi solicitado pelos deputados Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO), Zé Vitor (PL-MG), Júnior Mano (PSB-CE) e Silvia Cristina (PP-RO).

Os parlamentares ressaltam que a IA já é amplamente utilizada no setor, com aplicações que vão de suporte ao diagnóstico a cirurgias assistidas por robótica. Eles destacam, no requerimento para o debate que “com os recentes avanços da IA generativa, a tecnologia apresenta potencial significativo para, em um futuro próximo, transformar o cuidado ao paciente e a indústria da saúde”.

Os deputados acrescentam que o debate é necessário para “prover ao povo brasileiro acesso aos benefícios que o uso da IA pode trazer e, por outro lado, resguardar nosso povo dos riscos trazidos pelo uso dessa tecnologia”.