Comissões realizam seminário sobre a COP30 e proteção dos biomas

As comissões da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realizam, nesta terça-feira (5), o seminário "COP30: um compromisso com as vidas que sustentam os biomas". A COP30 será realizada na cidade de Belém (PA).

O debate na Câmra será às 13 horas, no Auditório Freitas Nobre.

O seminário atende a pedido das deputadas Célia Xakriabá (Psol-MG), Dandara (PT-MG), Dilvanda Faro (PT-PA), Duda Salabert (PDT-MG) e Elcione Barbalho (MDB-PA). Segundo as parlamentares, o objetivo é fortalecer a atuação conjunta das comissões na construção de uma agenda legislativa e política alinhada com os compromissos de justiça climática, proteção dos territórios e promoção da igualdade de gênero.

Elas acrescentam que a defesa dos povos originários e de seus territórios deve ser tratada como pilar central nas discussões da COP 30 e na política climática rasileira. “Proteger esses territórios é proteger o clima, a biodiversidade e a própria vida no planeta”, escrevem nos documentos em que solicitaram o debate.