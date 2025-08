Comissão da Câmara debate cotas para pessoas com deficiência nas universidades

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (5), audiência pública para discutir o aprimoramento das cotas para pessoas com deficiência nas universidades.

O debate será realizado às 13 horas, no plenário 13, e será interativo.

A audiência atende a pedidos dos deputados Amom Mandel (Cidadania-AM) e Maria do Rosário (PT-RS). Os parlamentares argumentam, no documento em que pedem o debate, que a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior ainda enfrenta muitos desafios, desde a educação básica até as políticas de acesso às universidades.

Os deputados acrescentam que faltam dados sobre estudantes com autismo no ensino superior, o que dificulta a criação de políticas públicas eficazes.

Amom Mandel e Maria do Rosário defendem que instituições como o Inep adaptem seus estudos para refletir com precisão a realidade de todos os estudantes, considerando suas especificidades. A intenção é permitir a elaboração de estratégias de inclusão mais adequadas.