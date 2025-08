Indígenas realizam manifestações na ERS-330 por melhorias na saúde na TI Guarita

Indígenas da Terra Indígena Guarita realizam nesta segunda-feira (04) uma manifestação na altura de Game Linhas, na ERS-330. O ato é motivado pela insatisfação com a atual situação da saúde indígena no território, considerada crítica pelas lideranças.

De acordo com representantes das comunidades, um relatório recente apontou graves problemas nas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), o que levou à organização do protesto como forma de cobrar providências urgentes das autoridades competentes.

A mobilização também é uma resposta à falta de diálogo, planejamento e organização por parte da gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI ISUL).

As lideranças cobram maior comprometimento do governo federal com a saúde indígena e exigem a exoneração imediata da atual coordenadora do DSEI ISUL, Eunice Antunes Kerexu.

Uma nova manifestação já está confirmada para esta terça-feira (05), no bairro Irapuã, também na ERS-330.

