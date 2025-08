Gurias do Yucumã goleiam e terminam o Gauchão Feminino Sub-20 em 3º lugar

Nem a chuva, tampouco o gramado encharcado, foi capaz de atrapalhar o ímpeto das Gurias do Yucumã em terminar o Gauchão Feminino Sub-20 2025 na terceira posição. A prova da determinação da equipe rubro-negra foi a super goleada na partida contra o Cruzeiro de Porto Alegre: 11 a 1.

O jogo único valendo o 3º lugar da competição estadual aconteceu na tarde deste domingo (3/8), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela. Apesar da instabilidade climática, um bom número de torcedores acompanhou o confronto.

Em quatro partidas no Gauchão Feminino Sub-20 2025, as Gurias do Yucumã somam duas vitórias e duas derrotas – aproveitamento de 50%. O time marcou 19 gols e sofreu nove.

Decisão do título:

Grêmio e Internacional irão disputar o título do certame. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) não confirmou ainda as datas, horários e locais dos dois Grenais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.