Flamengo de Crissiumal é o primeiro semifinalista da Copa das Regiões 2025

O empate por 1 a 1, na tarde de sábado (2/8), garantiu ao Flamengo de Crissiumal a classificação às semifinais da categoria principal da Copa das Regiões 2025. O rubro-negro havia vencido a Associação Pinhalense no jogo de ida, fora de casa, por 3 a 2.

Também no sábado, a Associação Humaitá recebeu o Riograndense de São José do Inhacorá. Melhor para a equipe visitante, que venceu por 2 a 1.

