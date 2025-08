Contratação de empresa para serviços de gerenciamento na 42ª Exposição de Artesanato está na Agenda Celic de 4 a 8 de agosto

A contratação de uma empresa para a realização de serviços de gerenciamento e estruturação na 42ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs), durante a realização da 48ª Expointer, é um dos 48 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic) para o período de 4 a 8 de agosto. O órgão é vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Solicitada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), a contratação também envolve serviços de montagem; manutenção e desmontagem de estandes, pórticos e vitrine showroom, com fornecimento de materiais e mão de obra; elaboração e implementação de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI); serviços de vigilância desarmada e limpeza; e fornecimento de internet, equipamentos de som e de multimídias, entre outros.

A licitação ocorrerá via pregão eletrônico, às 9h30, na terça-feira (5/8). O valor estimado da contratação é de R$ 226 mil e a proposta vencedora será a de menor preço.

A Secretaria de Obras Públicas (SOP) solicitou licitação para a execução de serviços ambientais na área da Barragem Jaguari, em São Gabriel, incluindo um programa de monitoramento da flutuação do lençol freático e um programa de monitoramento de sedimentos. O serviço é estimado em R$ 266 mil, e a concorrência eletrônica irá ocorrer às 9h30 de terça.

A Secretaria da Educação (Seduc) abriu concorrência eletrônica a fim de contratar empresa especializada visando à construção de um prédio para a instalação de reservatórios e uma central de gás na Escola Estadual de Ensino Básico Professor Joaquim José Felizardo, em Santa Rosa. O prédio para os reservatórios tem área prevista de 157 metros quadrados. A licitação ocorrerá às 9h30 de segunda-feira (4/8). Com valor total estimado em R$ 847 mil, a proposta vencedora será a que oferecer o menor preço.

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar; compra de materiais de higiene e limpeza; e aquisição de veículos, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.