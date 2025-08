Estado registra queda expressiva na criminalidade e se destaca em ranking nacional de segurança

O Rio Grande do Sul apresentou reduções expressivas nos índices de criminalidade em 2024. A segurança pública é uma das prioridades do governador Eduardo Leite e as diversas ações para reduzir a ocorrência de crimes refletiram na queda desses números de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 . Um dos destaques principais ficou por conta do roubo de cargas, que teve a segunda maior queda percentual no país, de -54,7%, ficando atrás apenas da Paraíba, que apresentou redução de -55,7%.

O número de casos de roubo a cargas passou de 86, em 2023, para 39 em 2024, fazendo o Estado passar da 16ª para a 5ª posição no ranking nacional ao considerar a taxa por 100 mil habitantes. O desempenho do Rio Grande do Sul no combate a esse tipo de crime foi superior ao do Brasil e a da região Sul. Em relação ao país, o Estado teve resultado 3,8 vezes superior, além de ficar 19,03 pontos percentuais acima da média da região Sul.

RS teve a maior queda em roubos a pedestre do país em 2024

No total de ocorrências de roubo, o Rio Grande do Sul também liderou em termos percentuais, com uma queda de 36,3%. A segunda maior redução foi observada no roubo a pedestres , que caiu 45,9%, passando de 22.232 registros em 2023 para 12.039 em 2024, o equivalente a 107,2 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Este indicador é considerado um dos mais sensíveis para a percepção de segurança da população.

Menor taxa de roubo de celulares do país

Desempenho positivo ocorreu , também, com relação à diminuição de furto de celulares . O Estado teve a menor taxa do Brasil, com 27,9 casos a cada 100 mil habitantes, representando uma queda de 14,2% em relação ao ano anterior. A incidência passou de 123,9 para 106,2 ocorrências por 100 mil habitantes, mesmo com o Rio Grande do Sul sendo o sexto Estado mais populoso do país.

Já nos roubos de celulares, a região aparece em segundo lugar no ranking nacional, com 134,1 casos por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas da Paraíba, com 126,8. Em relação a 2023, houve redução de 13,7%. O Estado também se destacou nas quedas dos números absolutos de aparelhos furtados (-19,8%) e roubados (-35,2%), ocupando, respectivamente, a segunda e terceira posições nesses indicadores.

Número de mortes violentas intencionais é a menor desde 2012

Outro dado relevante é a diminuição no número de mortes violentas intencionais , que englobam homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O Estado reduziu a taxa de 22,3 para 15 casos por 100 mil habitantes entre 2018 e 2024. Apenas no último ano, a queda foi de quase 15%, de 1.982 casos, em 2023, para 1.687 em 2024. Com isso, o Rio Grande do Sul ocupa agora a 4ª colocação entre os Estados com menores taxas nesse tipo de crime. Essa é a menor taxa no Rio Grande do Sul em toda a série histórica informada pelo Anuário, iniciada em 2012.

RS tem a terceira menor taxa de roubos e furtos de veículos

Também foi significativa a queda nos índices de roubos e furtos de veículos , com redução de 28,7% nas ocorrências. Foram 8.916 casos registrados em 2024 contra 12.149 em 2023, a segunda maior queda do país, atrás apenas do Acre. A taxa gaúcha ficou em 107,3 ocorrências por 100 mil habitantes, a terceira menor do Brasil e 61% inferior à média nacional, que ficou em 278.

Ações contra o feminicídios são referência

A proteção às mulheres também foi um dos destaques do anuário. De acordo com a publicação, o Rio Grande do Sul registrou a quinta menor taxa de feminicídios do país em 2024 , com 1,2 óbito para cada 100 mil mulheres. O número de homicídios de mulheres caiu 15,4% em comparação a 2023. Além disso, o Estado concedeu 51.312 Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), ficando atrás apenas de São Paulo, que contabilizou 97.326 concessões.

Os avanços podem ser atribuídos à consolidação de um plano de Estado voltado ao cidadão, com foco em ações integradas de prevenção e repressão. O Programa RS Seguro , por exemplo, promove a atuação conjunta das forças de segurança e investe na gestão por resultados, uso de inteligência e tecnologias, além de políticas públicas orientadas por evidências.

Entre as medidas adotadas pelo governo estadual estão a maior presença da Brigada Militar nas ruas, a aquisição de novas viaturas e equipamentos de comunicação, o reforço no efetivo policial e a realização de operações permanentes.

Os dados positivos evidenciam que o Rio Grande do Sul vive uma nova realidade na área da segurança pública. A redução consistente nos principais indicadores de criminalidade reforça a importância da continuidade de políticas estruturadas, da modernização das forças de segurança e da articulação entre governo, instituições e sociedade civil. O desafio agora é manter os resultados e garantir que a sensação de segurança também acompanhe os números.