Com participação do Estado, obra no Jardim Botânico tem investimento de R$ 3,6 milhões

Os prédios de um dos principais patrimônios científicos e ambientais do Rio Grande do Sul estão sendo recuperados. O investimento total no Jardim Botânico de Porto Alegre é de R$ 3,6 milhões, sendo R$ 2,6 milhões provenientes do governo do Estado e R$ 1 milhão do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRBL) do Ministério Público (MP-RS).

Com fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP), as intervenções incluem reparos nas instalações elétricas no prédio da administração e no Museu de Ciências Naturais, além da manutenção do telhado da sede da Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções Científicas.

A previsão é de que a obra do telhado esteja concluída até o fim de setembro. Os serviços na rede elétrica devem ser finalizados até novembro. As melhorias visam garantir mais segurança às estruturas que abrigam atividades científicas, culturais e educativas.

Patrimônio científico, cultural e ambiental

Inaugurado em 1958, o Jardim Botânico de Porto Alegre é um importante centro de pesquisa, conservação e educação ambiental. Com 36 hectares de área verde, o espaço abriga 28 coleções vivas e mais de 4 mil exemplares de plantas, incluindo aproximadamente 145 espécies ameaçadas de extinção.

Inspirado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o local é reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado desde 2003 e integra o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) desde 1986.

Além de sua função científica, o Jardim Botânico é um espaço de convivência e lazer. Os visitantes podem caminhar pelos jardins, fazer piqueniques, visitar o Museu de Ciências Naturais e adquirir mudas de árvores nativas no viveiro de vendas.

Serviço

O Jardim Botânico de Porto Alegre está aberto ao público de terça a domingo, das 9h às 17h.

Ingressos: R$ 6 (inteira) | R$ 3 (meia-entrada para estudantes e idosos a partir de 60 anos)

Entrada gratuita para crianças de até cinco anos

Estacionamento (finais de semana e feriados): R$ 11 para automóveis e R$ 5,50 para motocicletas

Endereço: rua Dr. Salvador França, 1.427 - Porto Alegre