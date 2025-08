Novas medidas do governo do Estado para combater feminicídios são referência no país

Outra ferramenta importante adotada pelo governo é o Programa de Monitoramento do Agressor, coordenado pela SSP. Por meio dele, é possível acompanhar em tempo real a movimentação de agressores e vítimas e evitar uma aproximação entre eles. O agressor recebe uma tornozeleira eletrônica enquanto a vítima possui um smartphone com aplicativo de alerta e rastreamento.

Desde 2012, o Programa Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, fiscaliza se as MPUs estão sendo cumpridas e verifica a situação familiar das mulheres atendidas. Até maio, a BM já havia incluído 10.961 vítimas de violência no programa, realizado 21.595 visitas, 176 palestras preventivas e informativas e efetuado 75 prisões por descumprimento de medida protetiva.

O Estado também passou a investir forte no acolhimento das vítimas. Novas Delegacias da Mulher (Deams) foram criadas, houve aumento no efetivo responsável por este tipo de crime, implantação de terminais de autoatendimento e melhorias na triagem, reduzindo o tempo médio de espera. Também foram inauguradas mais salas das Margaridas, espaços destinados ao suporte de mulheres vítimas de violência.

O Estado teve o segundo maior número de medidas protetivas deferidas pelo Judiciário em 2024, dez vezes mais que o segundo colocado. Foram 51.312, atrás apenas de São Paulo, que registrou 97.326 concessões. Proporcionalmente é estado com mais MPUs deferidas no país.

Uma parte dessas medidas já teve seu resultado demonstrado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro da segurança Pública. De acordo com o documento, que analisa os principais indicadores criminais de todo o País, o Rio Grande do Sul, junto com Rio de Janeiro, Pará e Paraíba, ocupa a quinta posição do ranking das menores taxas de feminicídio: em 2024, registrou 1,2 óbito a cada 100 mil mulheres. O número de mortes diminuiu 15,4% em relação a 2023.

Na lista de ações estão a medida protetiva online, a implantação de totens de autoatendimento nas delegacias da mulher, a parceria com a Secretaria da Saúde (SES) para compartilhamento de informações, além do monitoramento eletrônico do agressor.

O Rio Grande do Sul, assim como os demais Estados, vem enfrentando diariamente casos de feminicídios e de violência doméstica. Entretanto, uma série de medidas passaram a ser adotadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), para reduzir os indicadores e encarar um problema que tira a paz e o sossego de muitas mulheres.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Obras Há 1 hora Gabriel Souza visita obras do Instituto Estadual Oswaldo Aranha, em Alegrete O governador do Estado em exercício, Gabriel Souza, visitou neste sábado (2/8) as obras de revitalização do Instituto Estadual de Educação Oswaldo ...

PNAD Contínua Há 3 horas IBGE: taxa de desemprego cai para 5,8%, a menor já registrada Menor taxa de desocupação pertencia a novembro de 2024

Obras Há 6 horas Com participação do Estado, obra no Jardim Botânico tem investimento de R$ 3,6 milhões Os prédios de um dos principais patrimônios científicos e ambientais do Rio Grande do Sul estão sendo recuperados. O investimento total no Jardim B...

Geral Há 21 horas Ações da PM apreendem fuzis, metralhadoras e drogas no Rio de Janeiro Desde o início do ano já foram apreendidos 408 fuzis no estado