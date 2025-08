Dois jogos movimentam a Copa das Regiões 2025 neste sábado

O primeiro semifinalista da Copa das Regiões 2025 será conhecido em Crissiumal. O Flamengo receberá a Associação Pinhalense e precisa de um empate para garantir vaga na fase seguinte. O confronto de ida foi vencido pelo rubro-negro por 3 a 2.

Associação Humaitá e Riograndense de São José do Inhacorá abrem a disputa para decidir quem se garantirá entre os quatro melhores da competição organizada pela Primeira Liga. O duelo de ida ocorre em Humaitá.

Ambas as partidas acontecerão na tarde de sábado (2/8), a partir das 15h30.

