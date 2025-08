União é condenada a ressarcir Estado em mais de R$ 2 milhões em processos de atendimentos médicos domiciliares

O trabalho da unidade também viabilizou a observância doPreçoMáximo deVenda aoGoverno (PMVG) nos bloqueios judiciais, gerando economia de 30%. O respeito ao PMVG está dentro das diretrizes do Supremo Tribunal Federal (STF) para compra de medicamentos por ordem judicial.

Texto: Ascom PGE-RS

Edição: Secom

