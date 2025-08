Próxima semana tem previsão de oscilações entre temperatura alta, chuva e frio no RS

Próximos sete dias tem previsão de tempo com períodos alternados de temperatura alta, chuva e frio no RS (Foto: Diones Roberto Becker)

Os próximos sete dias tem previsão de tempo com períodos alternados de temperatura alta, chuva e frio no RS. As informações atualizadas constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 31/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (2/8) e domingo (3/8): a passagem de uma frente fria pode provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados.

- Segunda (4/8) e terça-feira (5/8): ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva nos setores Leste e Norte, enquanto no restante do Estado o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio pode manter a diminuição da nebulosidade e o declínio das temperaturas, com mínimas inferiores a 5°C em diversas regiões.

- Quarta-feira (6/8): a presença do ar seco garante o tempo firme em todo o RS. Os volumes de chuva esperados deverão oscilar entre 20 e 50 milímetros (mm) na maioria das regiões. Em parte das Missões e no Planalto, os volumes acumulados devem variar entre 50mm e 70mm e podem superar 80mm em algumas localidades.

