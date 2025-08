Com investimento de R$ 4,9 milhões, Estado assina convênio com 49 municípios para perfuração de poços

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), assinou nesta sexta-feira (1/8) convênio com 49 prefeituras (veja lista abaixo) para a perfuração de poços tubulares profundos. A iniciativa – que faz parte do Programa Mais Água RS e beneficiará 1.794 famílias – tem investimento de R$ 4,9 milhões, com recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O valor destinado por poço é de R$ 100 mil reais, incluindo a contratação de geólogo.

“Quando pensamos em segurança habitacional, devemos pensar também em segurança hídrica. A perfuração de poços tubulares profundos é uma alternativa eficaz para a captação de águas subterrâneas, proporcionando uma fonte adequada para o consumo humano”, destacou o titular da Sehab, Carlos Gomes.

Até o final do ano, com a terceira chamada do programa, serão contempladas mais de 15 mil famílias, chegando a mais de R$ 23 milhões de aporte em segurança hídrica a fim de atender às necessidades tanto dos grandes centros como do interior.

“Essa é a comprovação de que o sistema estadual de recursos hídricos está funcionando”, frisou o diretor de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Carlos de Oliveira.

O prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, agradeceu em nome dos municípios beneficiados. “Não estamos apenas assinando um convênio, mas garantindo água potável e dignidade a muitas famílias”, salientou.

Segunda chamada

Os 49 municípios selecionados nesta etapa são da segunda chamada do edital de chamamento público 07/2024 do Mais Água RS, e foram contemplados na segunda convocação. Em 25 de junho, o Conselho do Fundo Estadual aprovou o repasse de mais R$ 7,8 milhões para poços e redes. A verba será usada para uma terceira chamada do edital, que beneficiará outros 78 municípios.

Ao todo, 194 municípios já firmaram convênio para perfuração de poços e construção de redes por meio do edital, abrangendo mais de 11 mil famílias. Entre os critérios exigidos para a habilitação no programa está a inexistência de abastecimento de água potável para consumo humano nas moradias da localidade pretendida e de concessionárias de abastecimento de água.

Antes da perfuração, realiza-se um estudo para definir o local e elaborar o projeto e o termo de referência. Também está no escopo do convênio entre Estado e prefeituras a verificação da capacidade de abastecimento da demanda local e a análise da qualidade da água após a captação.

Para a habilitação, além de se enquadrarem nos critérios e entregarem a documentação exigida no prazo, os municípios devem ter o plano de trabalho aprovado pela Divisão de Poços e Redes (DPR).

Mais Água RS

O Programa Mais Água RS tem o objetivo de promover políticas públicas de interesse social por meio da perfuração de poços tubulares profundos e da construção de redes de abastecimento de água em áreas urbanas e pequenas comunidades. A ação integra a Política Habitacional de Habitação de Interesse Social.

Lista de municípios que assinaram o convênio:

Ajuricaba Alegria Aratiba Arvorezinha Barra Do Rio Azul Benjamin Constant Do Sul Bossoroca Cacique Doble Campestre Da Serra Entre Rios Do Sul Entre-Ijuís Erval Seco Gramado Dos Loureiros Gramado Xavier Ibiaçá Ibirapuitã Imigrante Itacurubi Itatiba Do Sul Júlio De Castilhos Lagoa Vermelha Manoel Viana Marcelino Ramos Mariano Moro Mata Morro Reuter Muitos Capões Nova Alvorada Nova Esperança Do Sul Novo Barreiro Pinhal Da Serra Planalto Pontão Protásio Alves Rodeio Bonito Ronda Alta Santo Antonio Do Planalto Santo Expedito Do Sul São Domingos Do Sul São Francisco De Assis São João Da Urtiga São Nicolau Tapejara Três Coroas Tupandi União Da Serra Victor Graeff Vista Alegre Vitória Das Missões