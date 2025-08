Governo do Estado publica admissão de mais 406 servidores temporários

O governo publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (1º/8) a admissão de mais 406 servidores temporários. O reforço na força de trabalho visa a acelerar a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. Foram convocados 262 candidatos da região Metropolitana e outros 144 do Interior, com atuação em cargos de analistas de políticas públicas e gestão governamental, de diversas especialidades. Em março de 2025 ocorreu o chamamento de 1.418 profissionais pelo processo seletivo e, em maio, a segunda publicação convocou 660.

Os candidatos deverão enviar os documentos até o dia 13 de agosto, conforme orientações encaminhadas via e-mail pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), responsável pelo processo seletivo por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep).

No dia 11 de agosto serão publicadas no site da secretaria as listas com local, data e horário em que os candidatos deverão se apresentar para a conferência da documentação original. Na ocasião, devem ser apresentadas as vias originais de todos os documentos inseridos no portal. A admissão dos selecionados é coordenada pela Subsecretaria de Administração (Suad/SPGG).

Sobre a CIT

A Contratação Integrada de Temporários (CIT) foi autorizada a partir da aprovação pela Assembleia Legislativa, em julho de 2024, da Lei 16.165, que trata da reestruturação das carreiras dos servidores, e teve por objetivo atender às necessidades urgentes e excepcionais das secretarias e dos órgãos do governo. A contratação dos selecionados tem prazo de 24 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogada por igual período.

O processo seletivo foi aberto em novembro de 2024 pelo governo estadual, recebendo o interesse de 86,2 mil pessoas de todo o Brasil. Ao todo, foram 56 mil inscrições homologadas e 10 mil nomes aprovados após a avaliação dos currículos.



Servidores por região

A admissão da terceira chamada de servidores temporários distribui-se da seguinte forma entre os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes):

Porto Alegre (Metropolitano Delta do Jacuí) - 262

Alto da Serra do Botucaraí - 3

Alto do Jacuí - 4

Campanha – 6

Campos de Cima da Serra - 3

Celeiro - 2

Central - 5

Fronteira Noroeste I - 5

Fronteira Oeste (Noroeste II) - 18

Jacuí Centro - 7

Litoral - 7

Médio Alto Uruguai - 1

Metropolitano Delta do Jacuí - 10

Missões - 9

Nordeste - 1

Nordeste Colonial - 3

Norte - 2

Produção - 7

Rio da Várzea - 3

Serra - 12

Sul - 8

Vale do Caí - 2

Vale do Rio dos Sinos - 12

Vale do Rio Pardo - 4

Vale do Taquari – 12