Azarões contra potências: Gauchão Feminino começa neste final de semana com apenas cinco times

Com apenas cinco equipes, o Gauchão deste ano terá jogos de todos contra todos. Eles se enfrentam em turno e returno, totalizando 10 rodadas – um time folga por vez.

Os quatro melhores avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, assim como a final.

A decisão do terceiro lugar será em partida única. A competição vai até 24 de novembro e não terá premiação em dinheiro, apenas troféus e medalhas.

Para as Gurias do Yucumã Flamengo e Brasil, o estadual é mais do que uma competição: vitrine e chance de garantir calendário nacional. O melhor colocado entre os dois clubes garantirá vaga na Série A3 do Brasileirão de 2026.

Ambos enfrentam desafios financeiros e estruturais, mas apostam na força da comunidade e no desenvolvimento de jovens talentos.

Grêmio, Inter e Juventude chegam com elencos profissionais, centros de treinamento de alto nível e investimento contínuo no futebol feminino. O trio é favorito ao título e deve usar o Gauchão como preparação para a próxima temporada nacional.

Nos últimos anos, o título tem sido dominado por Internacional e Grêmio. As Mosqueteiras já levaram três campeonatos — 2018, 2022 e 2024. Já as Gurias Coloradas possuem quatro títulos — 2019, 2020, 2021 e 2023.

Tabela detalhada

1ª rodada

· 1/8, 19h30: Brasil-Far x Inter

· 13/8, 15h: Juventude x Grêmio

2ª rodada

· 9/8, 16h: Inter x Gurias do Yucumã Flamengo

· 10/8, 15h: Grêmio x Brasil-Far

3ª rodada

· 16/8, 15h: Gurias do Yucumã Flamengo x Grêmio

· 17/8, 15h: Brasil-Far x Juventude

4ª rodada

· 23/8, 15h: Grêmio x Inter

· 24/8, 15h: Juventude x Gurias do Yucumã Flamengo

5ª rodada

· 30/8, 16h: Inter x Juventude

· 31/8, 15h: Gurias do Yucumã Flamengo x Brasil-Far

6ª rodada

· 7/9, 15h: Brasil-Far x Gurias do Yucumã Flamengo

· 7/9, 15h: Juventude x Inter

7ª rodada

· 14/9, 15h: Gurias do Yucumã Flamengo x Juventude

· 14/9, 15h: Inter x Grêmio

8ª rodada

· 28/9, 15h: Grêmio x Gurias do Yucumã Flamengo

· 28/9, 15h: Juventude x Brasil-Far

9ª rodada

· 5/10, 15h: Gurias do Yucumã Flamengo x Inter

· 5/10, 15h: Brasil-Far x Grêmio

10ª rodada

· 12/10, 15h: Grêmio x Juventude

· 12/10, 15h: Inter x Brasil-Far