Feto é encontrado em banheiro de UPA em Chapecó

Um feto foi encontrado dentro de um banheiro de uma unidade de pronto atendimento (UPA) no dia 13 de julho em Chapecó, no Oeste catarinense. O casal envolvido no caso já foi identificado, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o feto foi encontrado dentro de um vaso sanitário, junto com papel higiênico, sangue e a placenta. Segundo a equipe de serviço na Unidade de Pronto Atendimento, o feto tinha aproximadamente e seis ou sete meses de desenvolvimento.

As investigações foram realizadas para identificar os responsáveis pelo caso. Nesta quinta-feira (31), o casal foi localizado e interrogado pela polícia.

A mulher informou à polícia que não sabia que estava grávida. No dia 13 de julho, ela estava sentindo fortes dores abdominais e pediu ao marido para procurar atendimento médico.

O casal teria passado pela triagem na UPA e aguardavam a consulta quando a mulher foi ao banheiro e teve um grande sangramento, sujando com o sangue a privada e a roupa que vestia.

Segundo o depoimento, a mulher afirmou que não viu que havia expelido o feto e a placenta, acreditando que apenas tinha sangrado em razão da menstruação.

Em seguida, os dois se retiraram da unidade de pronto atendimento e retornaram para casa, sem passar pela consulta. A mulher afirmou à polícia que não ingeriu nenhuma substância abortiva.

A Polícia Civil aguarda o resultado dos exames periciais para esclarecer se houve realmente um aborto espontâneo, conforme alegado pelo casal.

