Governo do RS e AEL assinam protocolo de intenções para uso de tecnologia avançada nos sistemas de segurança pública

O governo do Estado e a empresa AEL Sistemas celebraram a assinatura de protocolo de intenções na quinta-feira (31/7), no Palácio Piratini. O ato formaliza o interesse em estabelecer parceria com a empresa para a adoção de tecnologias para a segurança pública e a formação de profissionais qualificados, a partir da atuação de avançados sistemas eletrônicos militares e espaciais, com foco nos segmentos aeroespacial, defesa e segurança. A iniciativa reforça o compromisso estadual com a inovação e o fortalecimento das forças de segurança.

O governador em exercício, Gabriel Souza, destaca que o Estado tem interesse em estratégias que contribuem para um melhor desempenho das forças públicas. “O Rio Grande do Sul tem trabalhado para ser referência nacional em inovação, desenvolvimento e segurança pública. A assinatura deste protocolo com a AEL Sistemas reforça essa diretriz, ao estabelecer uma parceria estratégica em áreas como tecnologia, e capacitação profissional. É mais um passo importante para que sigamos tendo bons números na segurança”, afirma.

Iniciativa prevê articulação com universidades e programas de pesquisa para garantir a formação de mão de obra especializada -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Inovação em segurança

O diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Roger Pozzi, falou que vê na parceria uma oportunidade de integrar inovação à segurança pública e à geração de empregos qualificados. “Todo investimento na melhoria da segurança pública está se convertendo em resultados efetivos para a sociedade, que tem melhorado cada vez mais os seus resultados, o que é fundamental para o desenvolvimento de um Estado que quer ser cada vez mais empreendedor”, disse.

O CEO da AEL, Gal Lazar, ressaltou o DNA gaúcho da empresa. “Na AEL Sistemas, temos orgulho de ser uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul, valoriza o talento local e leva tecnologia de ponta para o Brasil e o mundo. Nosso time é formado, em sua maioria, por profissionais formados nas universidades gaúchas — pessoas que inovam, colocam a mão na massa e desenvolvem soluções estratégicas para as Forças Armadas, contribuindo para a autonomia tecnológica e a soberania do país”, reforçou.

Articulação com a pesquisa

O diretor de Relações Institucionais da AEL, Sebastian Watenberg, destaca que a iniciativa prevê articulação com universidades e programas de pesquisa para garantir a formação de mão de obra especializada, reforçando o ecossistema de tecnologia e defesa do Rio Grande do Sul. “Entendemos que estabelecer essa parceria com o governo gaúcho, colocando à disposição o nosso portfólio de conhecimento e inovação reforça nosso ideal de oferecer tecnologia com propósito”, disse.

Também acompanharam o ato a secretária de Inovação, Ciência de Tecnologia, Simone Stülp, e o secretário-adjunto de Segurança Pública, Mário Ikeda.

Assinatura do protocolo reforça parceria estratégica em áreas como tecnologia para segurança -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Sobre a AEL

A AEL Sistemas é uma referência nacional em tecnologia de defesa, com sede em Porto Alegre e atuação estratégica nos segmentos aeroespacial, militar e de segurança. Subsidiária da israelense Elbit Systems, a empresa pretende contratar mais de 200 engenheiros em 2025, ampliando seu centro de pesquisa e desenvolvimento no Estado.