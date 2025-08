Rio Grande do Sul tem a maior queda do país em roubos a pedestres

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 apontou o Rio Grande do Sul como o Estado que teve a maior queda em roubos a pedestre no ano passado. O crime, um dos que mais tem ligação com a sensação de segurança da população, apresentou redução de 45,9% na taxa de ocorrências por 100 mil habitantes. Conforme o Anuário, em 2023 o Estado contabilizou a taxa de 198,1 casos a cada 100 mil habitantes. Já em 2024, foram 107,2 por 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, o índice chegou a 155,2 casos por 100 mil habitantes em 2024 (no ano anterior, a taxa era de 200,6).

A redução significativa dos indicadores representa a consolidação de um plano de Estado focado no cidadão, com ações preventivas e repressivas, buscando resultados de médio e longo prazos. Essa é uma das premissas do RS Seguro, a integração entre as polícias, unindo esforços para combater o crime.

Os números do Anuário convergem com os indicadores que o Estado publica mensalmente. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o roubo a pedestres em 2024 teve uma redução de mais de 10 mil ocorrências se comparado a 2023 (caiu de 25.770 para 15.039). Para se ter uma ideia, o Estado chegou a registrar 57.106 ocorrências de roubo a pedestres em 2018, uma redução de quase 74% nos números absolutos em apenas sete anos.

Entre as medidas do governo do Estado que fazem diminuir a criminalidade estão ações integradas entre as policiais, maior presença da Brigada Militar nas ruas, aquisição de novas viaturas e equipamentos de comunicação, bem como ações de inteligência nos locais de maior circulação de pessoas.

Segurança no patrimônio

Nos demais crimes contra o patrimônio, o Estado também apresentou quedas significativas: redução de 33,5% no roubo a estabelecimentos comerciais, passando de 1.814 casos em 2023 para 1.208 em 2024, o que traduz em uma taxa de 10,8 por 100 mil habitantes, sendo a sexta maior queda do país.

Já nos roubos a residência, a redução foi de 25%, com 808 ocorrências em 2024 contra 1.076 em 2023. Neste indicador, a taxa é de 7,2 a cada 100 mil habitantes. O desempenho do RS no combate a esse tipo de crime foi melhor do que no Brasil e na Região Sul. Em relação ao País, foi 3,8 vezes melhor: a redução foi de 14,3% no território nacional, com 9.801 roubos em 2024 frente a 11.388 em 2023. Na Região Sul, os registros caíram 35,67%, de 457 para 294.

Texto: Ascom SSP

Edição: Secom