Mega-Sena acumula novamente e prêmio acumulado vai para R$ 85 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (2) , em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.895 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

