Governador inaugura duas ampliações de subestação da Celesc e lança Programa SC+ Eficiente em Joinville

Com foco no desenvolvimento de Joinville e na qualidade de vida da população, o governador Jorginho Mello e a Celesc celebraram, nesta quinta-feira, 31, um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 30 milhões. O evento marcou a inauguração das ampliações das subestações Joinville Perini e Paranaguamirim, além do lançamento oficial do Programa SC + Eficiente, que vai beneficiar milhares de famílias com ações de eficiência energética, inclusão social e consumo consciente em todo o estado.



“Nós precisamos de energia forte, a empresa que deseja expandir precisa ter energia, para trazer uma nova empresa tem que ter energia, então, eu estou indo no foco. A Celesc está transformando essa questão em Santa Catarina. E Joinville merece essa atenção pela sua gente, pelos empresários que aqui empreendem, enfim, por ser essa cidade que tanto orgulha nosso estado”, disse o governador Jorginho Mello.

SC + Eficiente: economia, cidadania e sustentabilidade para mais de 5 mil famílias

Lançado oficialmente em Joinville, o SC + Eficiente é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética da Celesc (PEE) que leva inclusão social, sustentabilidade e conforto a cerca de 5.700 famílias catarinenses, com investimento total estimado em R$ 17,1 milhões.

A ação começa por Joinville, onde cerca de 2 mil famílias de baixa renda serão atendidas com a substituição gratuita de lâmpadas incandescentes e fluorescentes, por tecnologia em LED, troca de geladeiras antigas por modelos mais eficientes e de menor consumo de energia, instalação de trocadores de calor para aquecimento de água e adequação dos padrões de entrada das residências.

“O SC + Eficiente é mais do que um projeto de economia de energia, é uma ação que transforma vidas. Estamos levando dignidade para milhares de famílias que, muitas vezes, não têm condições de trocar uma geladeira ou garantir uma instalação segura em casa. É assim que a gente faz política pública de verdade: olhando para quem mais precisa e promovendo inclusão com respeito e responsabilidade”, afirmou o governador.

“Este projeto é muito importante para a Celesc, pois vai impactar na vida de cerca de 5,7 mil famílias catarinenses, com investimento estimado em R$ 17,1 milhões, começando por 2 mil famílias de baixa renda no município de Joinville”, explica o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa.

O programa conta com apoio da Aneel e busca promover o uso racional da energia, gerando redução no valor da fatura, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e para o alívio da demanda energética nas redes urbanas.

“Essa geladeira fará grande diferença, tanto de economia quanto de conforto para a família. Estamos muito felizes. Afinal, toda a economia é bem-vinda”, destacou Marilei Erbs, moradora de Joinville, que também foi contemplada com um trocador de calor, o chuveiro eficiente que faz parte do programa.

SC + Eficiente em números – Joinville

11.400 lâmpadas substituídas por modelos LED

2.500 geladeiras novas entregues

5.700 trocadores de calor instalados em chuveiros

800 novos padrões de entrada de energia adequados

Ampliações de subestações levam mais energia a milhares de famílias em Joinville

“Joinville está crescendo muito rápido, e é dever do Estado garantir a estrutura necessária para acompanhar esse desenvolvimento. Essas obras trazem mais energia, mais segurança e mais oportunidades para a nossa gente”, afirmou o governador Jorginho Mello, durante a inauguração das ampliações das subestações Joinville Perini e Paranaguamirim.

Com mais de R$ 21 milhões em investimentos, as ampliações aumentam a capacidade de fornecimento de energia em duas áreas estratégicas da cidade, beneficiando diretamente mais de 40 mil unidades consumidoras, entre residências, comércios e indústrias, e preparando a rede elétrica para futuras expansões.

Na zona norte, a Subestação Joinville Perini, que atende a maior área industrial da cidade, teve sua capacidade dobrada com a instalação de um novo transformador de 26,67 MVA. Agora, a estrutura tem mais força para alimentar empresas, bairros e novos empreendimentos. Foram investidos R$ 10 milhões nessa obra.

“O desenvolvimento industrial exige energia de qualidade. A Perini vinha operando perto do limite e agora está pronta para acompanhar o crescimento da região”, destacou o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa.

“Essa ampliação resolve um gargalo antigo e traz mais segurança para todo o sistema elétrico da região. Com isso, a cidade pode crescer com estabilidade e sem risco de sobrecarga”, completou o diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella.

Na zona sul, a Subestação Paranaguamirim também foi ampliada, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A capacidade aumentou em 26,67 MVA, o que garante energia suficiente para abastecer mais de 37 mil unidades consumidoras nos bairros Paranaguamirim, João Costa, Ulysses Guimarães e Adhemar Garcia. Foram investidos mais de R$ 11,5 milhões nessa obra.

As ampliações melhoram a qualidade do fornecimento, reduzem o risco de quedas de energia e aumentam a capacidade para atender novas ligações — seja em residências, comércios ou empreendimentos industriais.

Renovação da frota

Durante o evento, o governador Jorginho Mello ainda participou da entrega de dois novos caminhões à frota da Celesc: um para trabalho em linha viva, com redes energizadas, e outro para linha morta. O investimento nos veículos foi de R$ 2,6 milhões.

A ação integra o plano de renovação da frota da companhia, que prevê a substituição de 255 veículos até 2025, com aporte de R$ 52 milhões.

O objetivo é garantir mais agilidade no atendimento à população e melhores condições de trabalho para as equipes, com tecnologia embarcada, maior produtividade, economia de combustível e redução de custos com manutenção.

Participaram da cerimônia, que ocorreu na subestação Perini, o prefeito de Joinville, Adriano Silva presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, o diretor de Distribuição da companhia, Cláudio Varella, além de autoridades estaduais e municipais, representantes da indústria, lideranças comunitárias e imprensa local