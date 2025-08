Governo assina termo de engajamento com empresa norte-americana que pode gerar investimento de US$100 milhões para o Estado

Com previsão de investimento de US$100 milhões para o Estado, a Invest RS assinou, nesta quinta-feira (31/7), um termo de engajamento com a Cemvita, empresa norte-americana de biotecnologia industrial, com a presença do governador em exercício, Gabriel Souza, no Palácio Piratini. O documento formaliza a intenção de instalar uma planta de produção de óleo sustentável no Rio Grande do Sul, o que, conforme a empresa, consolida o Estado como polo global de inovação na bioeconomia circular.

O primeiro contato com a empresa aconteceu em maio deste ano em Nova York, no RS Day , evento organizado pela Invest RS durante a missão internacional liderada pelo governador Eduardo Leite. Durante o encontro, o CEO Moji Karimi e o diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Cemvita, Fernando Borba, que é gaúcho, foram apresentados ao potencial do Rio Grande do Sul como destino de inovação sustentável e desenvolvimento industrial, o que demonstra o acerto estratégico de promover o Estado fora do país.

“O Rio Grande do Sul dá mais um passo importante para se consolidar como referência mundial em inovação e bioeconomia. Esta parceria com a Cemvita reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade, a atração de investimentos de alto impacto e a geração de oportunidades para os gaúchos em setores estratégicos como energia renovável, agricultura e indústria”, afirmou o governador em exercício, Gabriel Souza.

Fabricação de óleo de baixo carbono

A instalação será usada para a fabricação de óleo de baixo carbono derivado de glicerina bruta, que será utilizado como matéria-prima para produção de Sustainable Aviation Fuel (SAF). A unidade também produzirá um biofertilizante que contribui para práticas regenerativas na agricultura.

"É um projeto que alia desenvolvimento e sustentabilidade, totalmente alinhado às diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, e que consolida o Estado como um ambiente atrativo de negócios ao ser uma escolha de investimento para essa empresa americana", destaca o secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

“A assinatura deste termo de engajamento com a Cemvita representa um marco estratégico para o Rio Grande do Sul e reforça nossa posição de liderança em inovação e tecnologia. O papel da Invest RS é justamente viabilizar projetos como esse, conectando empresas ao nosso Estado, com suporte técnico e soluções”, afirmou o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

A Invest RS garante suporte técnico especializado, articulação institucional, mapeamento de cadeias produtivas, identificação de áreas industriais e apoio na obtenção de incentivos econômicos e fiscais. O Rio Grande do Sul foi escolhido estrategicamente por sua infraestrutura robusta, disponibilidade de glicerina bruta e histórico de protagonismo em políticas públicas de baixo carbono.

Projeto representa um salto tecnológico

A planta será a primeira no mundo a operar em escala industrial utilizando essa tecnologia de bioconversão. O projeto representa um salto tecnológico que posiciona o Estado na vanguarda da transição energética, com impacto direto em setores como aviação, agricultura e energia renovável.

“A escolha do Brasil, e em especial do Rio Grande do Sul, reflete o alinhamento estratégico com os pilares da Cemvita: infraestrutura, vocação tecnológica, acesso a matérias-primas e um ambiente regulatório moderno voltado à bioeconomia”, destacou o CEO da Cemvita, Moji Karimi. “Aqui encontramos parceiros comprometidos com a transição energética e condições excepcionais para escalar nossa tecnologia de conversão de resíduos em produtos de alto valor”.

Sobre a Invest RS

A Invest RS é a agência de promoção de investimentos do Rio Grande do Sul. Atua apoiando investidores nacionais e internacionais em todas as etapas de sua jornada, oferecendo serviços personalizados, auxílio na seleção de áreas, acesso a programas de incentivos e articulação com órgãos públicos. Com foco em inovação e sustentabilidade, a Invest RS busca posicionar o Estado como destino competitivo e estratégico para novos investimentos. A agência está em sintonia com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado pelo governo, e atua em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.