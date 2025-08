Possível jaguatirica é encontrada morta às margens da ERS-155, em Santo Augusto

Na manhã desta quinta-feira (31), um motorista que trafegava pela ERS-155, nas proximidades do Posto São Pedro, em Santo Augusto, registrou a presença de um animal silvestre morto às margens da rodovia. Acredita-se que se tratava de uma jaguatirica (Leopardus pardalis), também conhecida como ocelote.

O animal apresentava sinais de possível atropelamento, com parte do intestino exposto no local. A Brigada Militar foi acionada pela reportagem da Rádio Querência e esteve na área para averiguação, porém, ao chegar, o corpo do animal já havia sido removido. Após a publicação desta notícia, uma ouvinte informou que o animal estava morto desde ontem, no local.

A jaguatirica é um mamífero carnívoro da família dos felídeos e costuma se alimentar de roedores, aves, répteis e até animais de porte maior. Apesar do registro, não há confirmação oficial sobre a causa da morte.

A Brigada Militar também informou que não há relação entre este animal encontrado nesta quinta-feira e outro que foi avistado no último sábado no Distrito Industrial de Santo Augusto, pois tratam-se de espécies distintas.

O caso reforça a importância da atenção redobrada de motoristas em trechos de rodovias que cortam áreas de vegetação nativa, habitat natural de diversas espécies da fauna silvestre.